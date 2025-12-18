10+款Hermès、Chanel、LV萬元精品耶誕禮，編輯推薦預算設限但讓人怦然心動的歲末好禮

每年12月我們都會被一種特別的情緒療癒，從街道開始亮起燈飾、氣溫逐漸下降、派對邀約一場接一場。這是一個屬於感恩、犒賞與分享的季節。無論是送給默默陪伴你一整年的自己、想感謝的朋友，還是總在生活裡給你力量的那個人，一份「剛剛好的精品小禮」，絕對能傳遞出你最誠摯的心意。

想送禮但又要盤點荷包預算？你知道嗎，其實萬元，就能買到足以提升日常質感、而且不會造成預算超標的「實用浪漫」？以下推薦10+款精品精選禮物，每一件都兼具了耐用度、美感與「收到會瞬間燦笑」的魅力，肯定是今年耶誕最值得收藏、也最值得送出的貼心推薦。

10+萬元精品耶誕禮物推薦:

01 Louis Vuitton 名片夾

Louis Vuitton Monogram Heritage 名片夾

約NT$ 10,700。

這款以品牌經典 Monogram 帆布打造，搭配今季主打的綠色皮革飾邊，尺寸輕巧卻擁有兩個獨立卡層與可放紙鈔的內裡夾層。細節俐落、配色時髦，是 LV 小皮件裡最實用的入門款。



為何推薦？ 這是「人人需要、人人喜歡、永遠不會出錯」的禮物。尤其適合升遷、換工作、即將展開新計畫的他，一個象徵新開始的小物品，會比想像中更能打動人心唷。

02 Celine 標誌印花鑰匙包

Celine 標誌印花鑰匙包

約NT$ 9,100。

以Celine經典標誌Triomphe印花搭配皮革飾邊、銀色五金，一個鑰匙環、輕薄小巧，放口袋、掛包包都毫無負擔。



為何推薦？ 理由很直覺，一個質感鑰匙包就能陪伴對方每天出門、回家，象徵「你值得被好好守護」。送伴侶、親友都很合適。

03 Loewe 三角形纖細太陽眼鏡

Loewe 三角形纖細太陽眼鏡

約NT$ 10,800。

玳瑁鏡框結合Loewe金屬細節，是今年最受時尚圈喜愛的選擇，而微貓眼 × 幾何眼鏡線條，搭配100% UVA/UVB 防護，時髦又實用。



為何推薦？ 眼鏡是打造氣場最快速的單品，送給引領潮流的人，他肯定會懂你的用心。

04 Balenciaga BB 對折皮夾

Balenciaga BB 字母垂直款對折皮夾（黑灰）

約NT$ 8,800。

這款短夾由BB Monogram塗層帆布打造而成，包含6卡層＋鈔票層＋收據夾層，功能強又保有經典的極簡Logo風格讓人一眼認出。



為何推薦？價格親切又具高識別度，是送給男友、弟弟、兄長的「零失誤禮物」。低調又帥，實用度滿分。

05 Prada iPhone 16 Pro 皮革保護殼

Prada Saffiano iPhone 16 Pro 皮革保護殼

約NT$ 13,000。

經典 Saffiano 皮革包覆，裝飾搪瓷金屬三角標誌。風格俐落、抓感極佳，是精品手機殼裡極具質感的一款。



為何推薦？ 每天都會拿起手機，這樣的禮物就是「每天都會想到你」。送伴侶或自己都是一種生活質感的升級唷。

06 Miu Miu 皮革花卉胸針

Miu Miu皮革花卉胸針

約NT$ 7,900 。

想跟員瑛一樣充滿少女的氛圍嗎？外套有了？包款有了？那就來一款Miu Miu皮革花卉胸針，Miu Miu將俏皮少女感與金屬細節融合，打造可別在外套、毛衣、包包的花卉胸針。輕巧卻極具存在感。



為何推薦？這是一份「讓日常變可愛」的禮物。胸針是歷年不敗的時尚亮點，送給熱愛穿搭的人，一定會立刻想戴上。

07 Dior 30 Montaigne Freesia 卡夾

07 Dior 30 Montaigne Freesia卡夾

約NT$ 12,000–13,000。

藍色 Dior Oblique 以「仿拉菲草刺繡」呈現輕盈纖維質地，搭配淺餅乾棕色小牛皮與 CD Logo，擁有五個卡層，精巧時髦又實用。



為何推薦？它比一般卡夾更具「節慶感」一點，帶點度假、帶點巴黎優雅，是典雅又清爽的禮物，一開包就讓人心情變好。

08 Ferragamo芭蕾粉 Gancini 卡包

Ferragamo芭蕾粉 Gancini 卡包

約NT$ 9,900 。

溫柔芭蕾粉色搭配仿舊金色 Gancini 扣飾，以柔韌的锤纹牛皮打造，耐用且散發低調奢華。



為何推薦？這是送給優雅女生的完美小物，不僅溫柔色調、輕巧實用，而且非常「日系甜感」。第一次送高級皮件就選它不會錯。

09 Chanel 黑×紅蝴蝶形太陽眼鏡

Chanel 黑×紅蝴蝶形太陽眼鏡（偏光）

約NT$ 15,800。

高級樹脂搭配黑紅撞色鏡架，灰色偏光鏡片，100% UVA/UVB 防護。整體線條帶典雅包覆感，是多數臉型可駕馭的款式。



為何推薦？Chanel 眼鏡絕對是一個很有「禮物感」的選擇。不論是送女友、送媽媽、送姊姊，都會被視為極高心意的精品選擇。重點是很好看！

10 Hermès Caprice Medor 髮夾

Hermès Caprice Medor 髮夾（黑色）

約NT$ 13,400。

以鋁合金製成，搭載 Hermès 經典鉚釘與圓環細節，是極少數能在萬元區間入手的 Hermès 飾品。



為何推薦？「送一點Hermès的高級」永遠是最美好的祝福。這款髮夾優雅、極簡、隨性又奢華，非常適合送給氣質派的對象。

11 Givenchy Paris 1952 金屬琺瑯膠帶耳夾

Givenchy Paris 1952 金屬琺瑯膠帶耳夾（單隻）

約NT$ 8,000。

復古銀色金屬搭配黑色琺瑯，「GIVENCHY Paris 1952」字樣宛如錄音間的膠帶。從耳輪滑入的造型方式非常前衛。



為何推薦？這是一份「會被記住」的禮物。設計不撞款、態度鮮明，非常適合送給熱愛搖滾、文化、潮流的朋友。

12 Bottega Veneta Intrecciato Stamp 卡夾

Bottega Veneta Intrecciato Stamp 卡片夾

約NT$ 10,500。

BV這款卡片夾以品牌最具代表性的 Intrecciato 編織壓紋呈現柔和立體感，採用上乘小牛皮打造，手感細緻柔軟，同時保有 Bottega Veneta 簡潔俐落的標誌性工藝。配置包含 三個卡片夾層 與 一個中央置物夾層，能收納日常最實用的卡片、名片與折疊鈔票。



為何推薦？此款的亮點在於顏色玫瑰粉（Rose），淡雅柔和，卻帶著 Bottega Veneta 一貫的工藝質感，非常有氣質。

13 Gucci 小狗造型鑰匙扣

Gucci 小狗造型鑰匙扣（GG Emblem 系列）

約NT$15,500。

米色 GG 圖案帆布、多色皮革小狗造型，搭扣開合，可作包飾或鑰匙圈。



為何推薦？誰會不愛萌犬愛貓呢？所以這個小吊飾肯定是一個會讓包包瞬間變得「更快樂」、「更療癒」的可愛配件。另外，這款與小狗卡片夾可組成耶誕成套禮物，供你參考。

這個耶誕，送一份能陪伴一整年的療癒。

歲末選精品禮物不用太過於擔心預算超過，其實只要「剛剛好」，就足以讓今年的聖誕夜，多一點光、多一點暖、多一點浪漫呢！







