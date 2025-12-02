即時中心／顏一軒報導

立法院程序委員會今（2）日中午開會，審定第4會期第12次會議議事日程（12/5、12/9院會）。針對行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及《財劃法》修正案，藍白最終聯手以10：9的票數否決，兩案皆「暫緩列案」。





吳思瑤稍早在臉書以「有夠火大！立院程序委員會直擊！」為題在臉書發文表示，總統國防特別條例被擋、政院版《財劃法》被擋第2次、國安法案被擋722次，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給！

她怒批，是要卑劣到什麼程度？藍白法案要過就過，連討論都懶！執政黨法案要擋就擋，連討論都不給！藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事！民進黨團認真負責，想討論法案也不行？民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？







原文出處：快新聞／10：9！藍白擋下1.25兆國防特別條例 院版財劃法也「暫緩列案」

