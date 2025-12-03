社會中心／莊立誠 黃啓豪 新北報導

警察竟然連100元都要貪嗎？新北市新店分局防治組2名外事警員，負責辦理良民證業務近4年，最近被市警局發現，上繳的業務收據明顯變少，一追發現，9月份就有4筆良民證未開收據，一份良民證手續費100元，統計平均以往每年上萬人申請，2名員警立刻被調職，貪汙治罪條例送辦。

民視記者莊立誠﹔「不少民眾，都會來到各地警局辦理良民證，不過現在卻傳出，有員警漏開收據，涉嫌侵佔規費。」民眾來到警局，填寫完表格後，繳交規費，就能申請俗稱"良民證"的警察刑事紀錄證明，找工作或出國留學，常常被要求，當成必要附件，一份良民證手續費100元，多加一份加收20元，但這種小錢也要貪嗎？員警聲稱是忘了登記！民眾表示，研發替代役的時候，好像有叫我們準備一個證件，就是要辦良民證，畢竟在那種地方辦東西，攝影機那麼多(應該不會貪汙）。還有人說，我覺得公務人員太忙一時忘記，情有可原，特殊職業比如說計程車司機，或者是說你從事法律上的收養，好像也是需要辦良民證。

廣告 廣告

100元也要貪！申請良民證漏開收據 警涉嫌侵占規費

新店警分局員警傳漏開收據，涉嫌貪汙。（圖／民視新聞）新北市警局主動調查發現，新北市新店警分局，2名防治組，負責辦理良民證業務的外事警員，申請份數和收據金額兜不攏，疑似沒照正常流程，開立收據，藉此A錢。兩人被依貪汙治罪條例移送法辦，調離現職。根據新北市警察局統計，光是今年1月至11月，包括現場、及線上，就受理超過16萬件的良民證申請，累計金額及數量，相當可觀。新店警分局副分局長曾柏仲表示，發現收據與現金不吻，有帳目不清之情形，今年十月已報請台北地檢署偵辦，並將該兩名外事員警，改調行政警察，調離原單位靜候調查。漏開收據的總額還在計算，但只要確認涉嫌貪汙，兩名員警恐怕會因為這幾百塊，面臨重罪求刑。

100元也要貪！申請良民證漏開收據 警涉嫌侵占規費

新店警分局員警傳漏開收據，涉嫌貪汙。（圖／民視新聞）非本案律師陳薏喬表示，公務員將承辦業務所持有之財務，非法據為己有，就是侵占公有財物，依貪汙治罪條例法定刑度，至少為十年以上有期徒刑。兩名員警承辦相關業務4年，每年上萬件的申請，被發現清查的時候，光是9月份，就漏開了4筆收據，是否還有涉及更多不法，檢調擴大追查。

原文出處：100元也要貪！申請良民證漏開收據 警涉嫌侵占規費

更多民視新聞報導

最新／香港大埔宏福苑大火釀128死、200失聯 港廉政公署拘捕8人調查工程貪汙

翻車！謊稱「蘇貞昌、陳時中A疫苗錢」 高院今判吳子嘉敗訴定讞

「送32元電鍋」淪貪污犯！清潔員：會繼續幫助人

