100元挖到寶！「絕版神物」現蹤 楊麗音驚見「自己」激動喊：連我都沒有

大霈（右）與浩子看到尪仔標，瞬間回到童年時期，開始進行廝殺。公視台語台提供

綜藝節目《HiHi導覽先生》第四季即將在下周迎來尾聲，最新一集邀請到許久未上綜藝劇目的楊麗音擔任來賓，她被主持人形容是「有故事的國寶」。本集浩子和李霈瑜（大霈）特別準備了具有故事的舊物件，要帶大家認識台灣早期的特色物品與常民文化。

浩子（左起）、導覽先生顏震宇、楊麗音、導覽先生林太崴、冬天與大霈在節目中暢聊臺灣早期特色物件。公視台語台提供

開箱古早童玩與禦寒神器

節目中浩子一拿出鐵盒，大霈聞完味道秒回「是老人的鐵鏽味」，讓浩子直呼：「什麼老人的鐵鏽味，這是我小時候的味道！」一打開裡面全是「尪仔標」，兩人瞬間回到童年時期展開一陣廝殺；而大霈也拿出早期的香水「花露水」，讓浩子忍不住形容是「阿媽的味道」。

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楊麗音則帶來早期的暖暖包「水龜（tsuí-ku）」，讓兩位主持人大開眼界。楊麗音如數家珍地介紹：「這個銅製傳熱很快，以前沒暖暖包，也沒電毯，這個裡面放熱水，晚上放在棉被裡，很暖和！」水龜外型更有龍鳳雕刻，讓浩子讚嘆不已：「要那個年代的人出來，才有辦法看到這個東西。」

楊麗音拿出早期的暖暖包「水龜」，讓主持人大開眼界。公視台語台提供

早期酒家文化器皿

另一位導覽先生顏震宇帶來廚房收藏品，是台灣第一間酒家「江山樓」的湯碗。面對又小又淺的湯碗，現場大家都相當好奇，楊麗音猜測：「在酒家喝酒是重點，吃是其次。」

顏震宇隨後補充道：「湯碗很小，差不多一兩口喝完，才不會想到要喝時，裡面的菜已經冷掉了，這樣才能保持吃的時候都是熱的。」聽完背後含意，浩子忍不住虧楊麗音：「妳很適合去酒家舀湯！」有趣互動讓現場笑聲一片。

楊麗音（右）看到30年前與許效舜、邰智源組「三口組」錄製的絕版黑膠唱片，又驚又喜。公視台語台提供

錄影現場驚見絕版神物

而導覽老師「音樂收藏家」林太崴帶來的壓箱寶，是一張絕版的黑膠唱片。楊麗音一看到唱片封面，立刻雙手摀住臉面露害羞，浩子也在旁起鬨：「怎麼會這麼面熟？是誰？」原來這竟是楊麗音早期與邰智源、許效舜組成「三口組」發行的黑膠唱片，甚至連楊麗音自己手上都沒收藏這張唱片。

林太崴分享道：「這張是我10多年前在跳蚤市場挖到的，老闆不知道這張專輯的重要，因為我小時候都在看《連環泡》，他100塊就賣我了。」大家馬上拿30年前的專輯封面對比現在，楊麗音自誇：「差不多啦！那時候比較豐腴而已。」被浩子問到還記不記得怎麼唱時，楊麗音隨即唱出一段還帶動作跳舞：「逍遙甲自在，慢慢的就會來。」讓一旁眾人陷入回憶，頻頻點頭說有印象。



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