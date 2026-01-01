100元換200 新北商圈券加倍送

「新北商圈券」加倍送元旦起啟動，民眾可以拿一百元現金兌換二百元商圈券。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

迎接二０二六年嶄新開始，新北市府經發局攜手新北市商圈聯合發展協會推出「新北超有料．金馬舞好康」系列活動一日啟動，首波「新北商圈券」加倍送，民眾到十九個新北特色商圈可以一百元現金，兌換二百元的商圈券消費，讓民眾一路買到農曆過年；另後續於一月卅一日至二月一日辦理新北年貨市集，並在春節期間推出飯店、觀光工廠等優惠，歡迎大家到新北過年享優惠。

經發局長盛筱蓉表示，為擴大民眾購買力，這次推出「新北商圈券」加倍送誘因，以鼓勵市民走進在地商圈、支持巷口好店，不僅讓民眾買得划算，也讓商家生意更熱絡。

新北市府經發局一一五年「新北商圈券」加倍送元旦起啟動，民眾到十九個新北特色商圈可以一百元現金兌換二百元的商圈券消費。 （記者吳瀛洲攝）

盛筱蓉指出，除商圈券加倍送外，一月卅一日至二月一日在中和四號公園辦理新北年貨市集，現場集結四十攤新北商圈美食與伴手禮業者的優質年貨商品，讓民眾一站購足，且另有精采優惠活動，邀民眾一同搶好康過好年。

新北市商圈聯合發展協會會長林淑芳表示，「新北商圈券」加倍送聯合十九個特色商圈共同推出，自元旦起到各商圈就可用一百元兌換二百元商圈券（蘆洲商圈二日起、淡水商圈四日起發放兌換），每人限換二組，可於二月廿二日前可於十九個商圈會員店家使用，商圈券不找零，各商圈兌換時間、地點及可使用店家名單，已公告於經發局官網。

十九個商圈包括鶯歌商圈、新莊廟街商圈、三峽民權老街商圈與三角湧商圈、淡水、九份、金山、平溪及八里商圈，及區域特色的深坑、石碇及坪林商圈等。