100元變200元！ 台東跨年演唱會推消費加倍券

台東跨年晚會將在海濱公園舉辦。(記者黃明堂攝)

〔記者黃明堂／台東報導〕為鼓勵全國民眾於歲末年終到台東，縣政府輔導台東市觀光夜市促進會特別於跨年演唱會期間推出「東！帶我走」消費加倍券行銷活動。民眾以100元現金，即可兌換總價值200元的消費加倍券。

台東縣政府表示，12月31日下午1點整起，民眾在台東市海濱公園跨年演唱會會場及微光市集兩個地點，持現金100元即可兌換2張面額100元的「東！帶我走」消費加倍券，共將發行1萬份(2萬張)，總金額達100萬元，限量發放、送完為止，其中跨年演唱會會場9000份、微光市集1000份，民眾可在跨年演唱會會場市集區、微光集、觀光夜市等場所區域使用。

廣告 廣告

台東縣政府指出，希望透過具體且有感的消費誘因，促進民生經濟交流，提升整體消費熱度，讓消費者、市集攤商及在地商家都能實質感受到政府推動振興經濟的成效，預估活動期間可吸引超過7萬人次造訪台東，為城市注入兼具美味、趣味與玩味的節慶活力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

溪州芭樂農「逆境求生」！37歲爸、29歲媽連生6寶 被封最強夫妻

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

麻吉大哥自10月中以來已被清算200次 總損失超過7.1億 戶頭只剩166萬元

