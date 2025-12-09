100元鈔票「防偽線歪掉」是假鈔？真相曝光：是故意的 一堆人長知識

生活中心／朱祖儀報導

100元鈔票的防偽線沒有對齊。（圖／記者朱祖儀攝影）

近年來假鈔相當氾濫，精細程度幾可亂真，不少人都擔心不小心會拿到假鈔。一名網友近來就說，自己把2張100元鈔票疊在一起，發現上面的防偽線沒有對齊，好奇發文「是正常的嗎？」文章曝光釣出不少內行人解答，「這是故意的喔！」

一名網友在Threads發文表示，自己發現百元鈔票的防偽線沒有對齊，想問這樣有沒有問題。從畫面中也看到，他將兩張100元鈔票擺在一起，但防偽線一個偏左一個偏右，不禁擔心會不會其中一張是假鈔。

但有內行網友解答，「如果防偽線都在同一個地方，鈔票疊起來那個地方會凸起來比其他地方還厚，所以會錯開」、「鈔票防偽線位置不同是故意的設計，不是假鈔或印刷錯誤，目的是避免一疊鈔票堆疊時，防偽線集中導致中間鼓起不平，影響ATM吐鈔和綑綁」、「正常，不然有線的地方會比較厚，以前工作的銀行要放ATM的錢，還會要把每一張頭尾頭尾交錯放，避免一邊厚一邊薄，跑鈔容易卡鈔。」

眾人忍不住驚呼，「看留言長知識」、「學到新東西」、「哇嗚～又多學到一個冷知識」、「果然像我這種一次最多擁有10張的，根本不會發現」、「哇原來如此完全沒發現過啊」、「學到了謝謝。」

鈔票上的防偽線會故意印在不同位置。（圖／資料照）

中國信託文薈館先前也指出，在印製鈔票時，為了避免出現凹凸不平的情況，因此央行製造過程中，都會特意讓每張鈔票的防偽線偽製略有不同，把不同張百鈔擺放在一起，會有更明顯的差異。若防偽線都固定在同個位置，鈔票疊在一起就會變得鼓鼓的，甚至會影響ATM吐鈔順暢度。

