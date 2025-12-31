即時中心／温芸萱報導

藍白立委不滿憲法法庭宣判《憲訴法》修法無效，提案要求「114年憲判字第1號判決無效」，逕付二讀引發爭議。經民連與公民團體、學界、律師發起聯署聲明力挺判決，截至昨（30）日晚已有100團體加入。台灣青年民主協會理事長楊姿潁指出，憲法法庭是保障人民與青年權利的最後防線，民主政治必須尊重憲法判決。

藍白立委不滿憲法法庭宣判《憲訴法》修法無效，提出「114年憲判字第1號判決無效」提案，並在人數優勢下逕付二讀，引發各界譁然。

對此，經民連今（31）日表示，為支持憲法法庭恢復運作，由公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」。

截至12月30日晚上21時，已有台灣經濟民主連合、台灣公民陣線、台灣教授協會、台灣人權促進會、台灣勞工陣線、陳文成基金會、辜寬敏基金會、蔡瑞月文化基金會、台灣超派守護聯盟、好民文化行動協會、社區大學全國促進會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、李登輝基金會、鄭南榕基金會、黑熊學院、台灣公民人權聯盟、台灣伴侶權益推動聯盟、親子共學促進會、國際特赦組織台灣分會等共100個團體加入連署。

連署團體台灣青年民主協會理事長楊姿潁指出，憲法法庭的正常運作，是保障人民基本權利與維繫憲政秩序的重要關鍵。對青年與學生而言，當權利受到國家或制度侵害時，憲法法庭往往是最後且最重要的救濟管道。過去學生訴訟權、性別平權等權利逐步被承認，正是依賴大法官依法作出憲法判決。

楊姿潁表示，他們支持114年憲判字第1號判決，肯認其回復憲法法庭功能、劃清權力分立界線的意義。民主政治必須以憲法為最高準則，任何憲政機關都不應以政治考量癱瘓司法權運作。青民協呼籲，尊重憲法判決、維護司法獨立，讓憲法真正成為保障人民與青年世代權利的共同底線。

連署團體台灣原住民族青年公共參與協會理事長 Savungaz Valincinan 表示，原住民族團體支持114年憲判字第1號判決，並非因其「完美」，而是因其重新啟動憲法法庭作為權利救濟最後防線的功能。在憲法法庭癱瘓期間，原住民族長期面對制度性不正義卻無從聲請救濟，集體權利被迫停滯。此判決確認憲法審查機制不得因政治僵局而失能，讓少數群體得以透過憲法途徑，即使在主流社會不一定理解的情況下，也能爭取權利落實的空間。

原文出處：快新聞／100公民團體連署挺憲判！經民連籲藍白：民主不能倒退

