100分的完美表現！警察盤查街友巧遇「臥底」？ 真相曝光

泰國普拉威特市警局一則臉書貼文引起民眾的關注，警方發文表示，在一次例行巡邏中發現一名打赤膊的街友，他們攔下來盤查發現，這名男子帶著一張顯示其為「警長」身分的證件，自稱是在附近收集情報的臥底。這則貼文引來網友關注，還標註好友前來朝聖，直呼「非常逼真」。

泰國普拉威特市警局臉書貼文指出，這不是電影情節，而是真實發生的故事。當地員警19日在高速公路附近的社區巡邏時，發現一名頭髮蓬亂、打赤膊的男性街友。員警上前盤查要求出示身分證明，卻沒想到他拿出一張政府頒發的警察證，位階還是位警長。

令人驚訝的是，這名男子表示，自己並非街友，是一名臥底警察，正在執行秘密任務，負責收集社區周邊地區的情報。男子自信的表現，讓警察直呼「太逼真了」，當下不確定他是遇到十分敬業的警察，還是精神失常的人，態度和氣味都完美無瑕，妥妥地滿分100分，沒有任何扣分，完全符合街友的形象。這則貼文迅速在社群平台上走紅，許多網友對這起事件感到相當有趣、好笑。

然而事實總是骨感，警方最後證實，該名男子實際上並非警察，是一名街友，警證上的名字是一位警察的沒錯，但不是這位自稱臥底的男子姓名。據了解，這張身分證是倫敦警察廳一名警員遺失或舊的警徽，可能是該男子撿到並保存的。



