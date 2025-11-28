100國反對！「日本鰻魚列瀕危」遭否決 日本人鬆口氣
歐盟提案將日本鰻魚列入瀕危名單，在日本積極遊說下，只有35國贊成，多達一百個國家反對，提案遭到否決。消息傳回日本，鰻魚業者跟喜歡吃鰻魚的日本民眾，都鬆了一口氣。值得一提的是，最近和日本關係不佳的大陸代表，也投下反對票。
歐盟提案將日本鰻魚列入瀕危名單一事，在全球瀕危物種保育會議上遭到否決，僅有35國贊成，多達100國投下反對票。日本作為鰻魚最大銷售國，在投票前積極展開外交遊說，甚至獲得近期關係不佳的中國支持。此消息傳回日本後，鰻魚業者與喜愛鰻魚的日本民眾紛紛表達鬆了一口氣的感受，他們原先擔憂若提案通過，將導致捕撈需申請許可，進而造成供應短缺與價格上漲。
歐盟原本提案將日本鰻等19種鰻魚列入瀕危附錄名單，但在表決中，反對國家數量遠超過贊成國家，達到100國之多，而贊成國僅有35國。全球瀕危物種保育會議宣布，提出的修正案獲得三分之二多數而被否決。對於這個結果，日本各界反應積極。創業73年的鰻魚店員工看到新聞報導後，終於放下心中的不安。鰻魚店運營公司人員相原秀和表示非常高興。日本鰻魚店社長加茂仙一郎也表示，放下心中一塊大石頭，最擔心的部分被否決，真的是太好了。
日本民眾同樣對這個決議感到欣慰。一位喜愛鰻魚的民眾表示，他最喜歡吃鰻魚，之前感到很不安，現在終於安心了。值得注意的是，即使與日本關係近期不佳，中國代表仍在會議中投下反對票。中國代表在華盛頓公約締約國委員會會議上強調，如果提案獲得通過，只會對生計造成負面影響，因此中國反對這項提案。
日本水產廳次長信夫隆生表示，日本已經抓住機會遊說相關國家，得到很多國家的理解。他解釋，一旦歐盟提案通過，捕撈就需要申請許可，這將導致鰻魚供應短缺、價格上漲。如今提案被否決，日本鰻魚業者終於卸下心中的大石頭。
