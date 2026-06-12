100萬不夠！AI重算「第一桶金」門檻 網驚：新手村還會往前跑？

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

過去俗稱第一桶金為100萬元，如今面臨通膨、房價變化，連Meta AI也認為這項標準應改為500萬元。（圖／侯世駿攝）

過去不少人將存到100萬元視為人生重要里程碑，也被稱為邁向財務自主的「第一桶金」。不過隨著物價、薪資及房價持續變化，這項標準是否仍適用引發討論。近日有網友在Threads上向Meta AI提問，若將通膨、薪資成長及房價變化等因素納入計算，過去的100萬元換算至今究竟相當於多少資產，引發不少網友關注。

根據貼文內容，Meta AI分析指出，若以消費者物價指數（CPI）作為衡量標準，台灣自1995年至2025年間累積通膨約60％，當年100萬元的購買力，換算至今約相當於160萬元。

廣告 廣告

若進一步考量薪資成長及民眾實際生活感受的通膨壓力，結果則有所不同。Meta AI指出，過去30年間，大學畢業生起薪增幅約25％至30％，但近年外食、租金等生活成本明顯上升。若依體感通膨估算，現今約需累積200萬元至220萬元，才能達到過去100萬元所代表的經濟實力。

其中最受關注的則是房價因素。Meta AI分析認為，許多人將存到第一桶金視為購屋的重要起點，因此若以買房能力作為衡量基準，差距將更為明顯。

分析指出，1995年台北市住宅單價約每坪20萬元，現今部分地區已突破每坪100萬元，房價約成長5倍。若以30坪住宅計算，當年100萬元大致可作為3成頭期款；但以目前房價水準估算，相同條件住宅的頭期款已提高至約900萬元至1,000萬元。

Meta AI因此認為，若僅從維持生活水準角度來看，現代版的「第一桶金」約落在160萬元至220萬元之間；但若希望達到過去存到100萬元即可具備購屋門票的效果，則至少需累積500萬元資產，才能接近當年第一桶金所代表的實質意義。

對此，網友們紛紛表示， 「第一桶金是以買房頭期款來算的，現在頭期款100萬已經買不到房了，真的要500萬」、 「怎麼新手村還會往前跑的嗎？」、 「非工程師，我工作滿五年才差不多有現在的第一桶金」、 「永遠追不到第一桶金」、「想逼死誰」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元

北投神級臭豆腐熄燈！阿伯36年油鍋熄火 老饕淚喊：吃不到了

羊比人還幸福！30隻羊狂嗑A級榴槤2年 飼主曝羊肉驚人變化