100萬人想看BTS！墨西哥總統寫信求李在明幫加場：大家都想去

南韓天團BTS（防彈少年團）即將回歸，並於4月展開世界巡演，當中5月7日、9日、10日將在墨西哥開唱，但演唱會門票一票難求。對此，墨西哥總統表示已正式向南韓總統李在明發出請求，希望他可以協助安排BTS在墨西哥加場。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在當地時間26日的例行晨間記者會中指出，當地約有100萬的BTS粉絲想購買演唱會門票，但3場演唱會實際開出的門票僅約15萬張，供需嚴重失衡。薛恩鮑姆在記者會上強調「大家都想去」，因此向南韓政府發出正式外交信函，希望李在明總統幫忙協調。

墨西哥總統薛恩鮑姆。圖／翻攝自Claudia Sheinbaum@FB

據了解，BTS將於3月發行睽違三年的新專輯《Arirang》，並於4月9日從南韓高陽展開世界巡演。當中5月7日至10日，在墨西哥城GNP Seguros體育場舉辦3場演出；台灣方面則是預計在11月19、21、22日於高雄開唱，詳細的售票時間與價格還有待官方公布。

BTS將於四月正式展開世界巡演。圖／翻攝自IG@bts.bighitoftficial

