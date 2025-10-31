100萬大獎得主出爐！林俊頴《七月爍爁》奪台灣文學「金典獎年度大獎」 評審肯定語言原創與歷史深度

〔記者董柏廷／台北報導〕2025台灣文學獎「金典獎」得獎名單於今(31)日公布。今年共有225部作品角逐，經過初、複審與決審3階段評選，最終由林俊頴以小說《七月爍爁》獲得「金典獎年度大獎」，獨得獎金100萬元；另有7部金典獎及2部蓓蕾獎作品入選，各可獲得15萬元獎金。

評審委員會表示，今年得獎作品橫跨小說、非虛構、散文與詩等類別，共展現多樣書寫風貌與題材深度。其中非虛構書寫表現尤為突出，而中生代小說家亦展現成熟風格與自我突破精神，在語言、形式與敘事上皆具創新。

榮獲年度大獎的《七月爍爁》以作家林俊頴的家鄉北斗為藍本，化名為「斗鎮」，從一位自日本返鄉的親族視角出發，探討被殖民的歷史經驗與鄉土認同。作品以華語與台語交錯書寫，「爍爁」(sih-nah)意為「閃電」，象徵殖民記憶中耀眼而痛楚的閃現。評審指出，林俊頴以兼具古典與現代質地的語言，拓展台灣文學的表達層次，是一部具有原創性與歷史深度的作品。

本屆7部金典獎作品，涵蓋小說、非虛構、散文與詩集等不同類型。劉克襄《流火：鹿野忠雄的台灣養成》將自然與知識、歷史與人物融合，展現自然書寫的新方向；藍永翔《旅行在樹梢：七棵樹的故事，與一個生態學家的二十年樹冠層研究筆記》以科學視角呈現生態觀察，被評為「寫出了科學的美感」。小說家連明偉《槍強搶嗆》以生猛語言描寫鄉鎮選舉現場的現實張力；黃崇凱《反重力》以歷史與虛構交錯的結構，反思台灣的現實與未來；李佳穎《進烤箱的好日子》以嚴謹結構進行創傷書寫。

散文與詩的表現同樣受到關注。馬翊航《假城鎮》運用酷兒敘事，混融多語言與網路語感，展現當代語言的新層次。阿芒詩集《早點睡。不要怕妳四叔》則以口語化節奏和獨特聲腔，突破傳統詩的界線，創造出兼具幽默與現實感的詩意表達。

新人獎「蓓蕾獎」部分，藍永翔以《旅行在樹梢》獲肯定，成為雙料得主。另一位得獎者范容瑛以《回家是一趟沒有線性終點的旅程：白色恐怖與我的左派阿公》書寫家族記憶與政治創傷，文字冷靜而深刻，獲評審青睞。

金典獎頒獎典禮將於11月16日下午2時在台北市立文獻館樹心會館舉行，並同步於「台灣文學獎Online2025」粉絲專頁直播。典禮恰逢首屆「台灣作家節」期間，屆時將邀請國際作家與譯者共同出席，推動台灣文學與國際對話。後續的「金典本事系列講座」也將於12月6日起在全台展開。

