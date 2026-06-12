100萬早就不夠！AI算2026新版第一桶金 全網一看崩潰
生活中心／綜合報導
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過去存到「100萬」被視為人生打拚的「第一桶金」，但萬物齊漲，這個標準早已不適用。近日Threads上有網友實測詢問Meta.ai，若將通膨、薪資與房價飆漲納入考量，如今的門檻究竟多高？結果出爐令人崩潰，若想維持當初買房頭期款的實質意義，現在的新版第一桶金至少要500萬起跳，讓大批網友無奈哀嚎：「離新手村越來越遠！」
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網友日前在社群平台Threads發文，好奇提問Meta.ai，若把過去到2026年的物價通膨、薪水漲幅與高昂房價全數算進去，以前大家口中的「第一桶金100萬」，換算成現在大約是多少錢？
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Meta.ai給出殘酷解答，直言從1990年代算到2026年，100萬的份量早已不同以往。若單看消費者物價指數（CPI），台灣從1995年至2025年累計通膨約60％，當年的100萬購買力，現在大約落在160萬。若從薪資與體感通膨來看，過去30年大學畢業起薪漲幅僅約25％到30％，但近5年外食與房租狂飆，年化通膨率達5.6％。若以體感通膨回推，得存到200萬至220萬才能追上當年的100萬。
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最讓人絕望的莫過於房價。AI分析指出，以前存第一桶金多是為了湊齊買房頭期款。1995年台北市房價每坪約20萬，如今已衝破每坪100萬，漲幅高達5倍。當年100萬能付得起30坪房子的3成頭期款；反觀現在想在同地段買同坪數，頭期款已經暴衝到900萬至1000萬。
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AI總結指出，若單純維持當年生活水準，第一桶金門檻約為160萬至220萬；但若想複製當年存到錢就能「卡位買房」的成就，現在至少要抱著500萬才算達標。這篇貼文狂吸超過41萬次點閱，大批網友炸鍋留言：「怎麼新手村還會往前跑？」、「原來500萬才算是第一桶金」、「永遠追不到」。
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