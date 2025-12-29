100萬美元換永久居留權！「川普金卡」累積收入破13億 未來還有高階「白金卡」

美國總統川普曾公開承諾的「付費移民」計畫正式啟動。川普日前宣布「川普金卡」開賣，外國人只需支付100萬美元，即可獲得在美合法身分並取得通往公民的捷徑，這項新制將取代實施多年的EB-5投資移民簽證，將美國居留權直接「變現」注入國庫。根據美國官方網站統計，計畫實施至今，申請相關收入已超過13億美元，這項針對富裕外國人的簽證方案，要求申請者支付高額費用以換取美國永久居留權，顯示強勁需求。

​「川普金卡」（Trump Gold Card）新制將取代自1990年設立的EB-5投資移民簽證。舊制要求外國人投資約100萬美元（約新台幣3,140萬元）並創造至少10個本土就業機會，但川普的新制並未提及創造就業的硬性要求或總量上限。​

​美國商務部長霍華德．盧特尼克（Howard Lutnick）與白宮官員透露，自12月10日官方網站TrumpCard.gov正式啟動後，計畫已累積約13億美元收入。川普在白宮一場活動中提及該數據，並將此計畫描述為「強化版的綠卡」（green card on steroids），強調其在吸引全球資金與人才方面的作用。​



​川普直言，新計畫將創造一條比現行綠卡「更強、更有力的管道」，所有賣卡收入都將直接流入由財政部管理的帳戶。此外，「Trumpcard.gov」網站還揭露了未來可能有更高階的「白金卡」（Platinum Card）方案，申請者需支付500萬美元（約新台幣1.5億元），可每年在美居住最多270天，並享有「極具吸引力的特權」，即境外所得不必在美國繳稅。​



