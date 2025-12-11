100萬美元買「川普金卡」！ 預告再推白金卡境外所得免稅

【緯來新聞網】美國川普政府周三正式上線「金卡」（Trump Gold Card）的申請網站，只要願意支付至少100萬美元，即可取得一張「川普金卡」的永久居留權。申請人需先支付不可退費的1.5萬美元手續費，經國土安全部背景審查通過後，再支付100萬美元完成申請。企業亦可替員工申請「企業金卡」，每名員工需支付200萬美元。

（圖／翻攝自trumpcard 官網）

官方網站展示的金卡圖樣正面印有川普肖像與美國國旗，並在「TRUMP GOLD CARD」字樣下方附有川普親筆簽名。據商務部長盧特尼克表示，金卡預登記階段已有約1萬人註冊，預期此計畫將帶來數十億美元收入。川普則表示，計畫收取的資金全數歸美國政府所有，並強調「這些款項將用於推動有益於國家的計畫」。他也提到，「這基本上就是綠卡，但更好。而且必須是優秀的人才能獲得。」



除了金卡，川普政府也預告即將推出「白金卡」（Trump Platinum Card），申請費用高達500萬美元，持卡人每年可在美國居住最多270天，且境外收入免於美國課稅。官網提醒，白金卡價格不保證維持在500萬美元，建議有意者盡早加入候補名單。



此計畫上線之際，川普政府過去幾週已調整移民政策，包括暫停來自多數非洲與中東國家的移民與庇護申請，並重新檢視拜登政府時期批准的5萬多件庇護案件。

