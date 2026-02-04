100處文化點精選48處 成「藏身台北」新角落

台北市長蔣萬安與文化局長蔡詩萍，共同發表源自100個文化點的新書《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府文化局去年底發表的新書《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》，今天(4日)在台北國際書展舉行新書發表會，深度紀錄文化局過去3年找到的100處文化點，精選其中48處以單元主題式分類介紹，文化局長蔡詩萍說，民眾可以按圖索驥，接下來在蔣萬安的下一個任期、4年內，會持續優化，加強基礎建設，達到中、英、日、韓4種語言的QR Code都可以掃出來。

蔡詩萍說，為了兌現蔣萬安競選政見提到台北市有多元文化、歷史的點，希望利用這些點發展成100條文化小旅行，「任務蠻艱鉅的」，因為如果是炒冷飯的話，整理舊的東西就好；要找新的點又不容易，因為台北已經是很成熟的城市，經過半年與相關局處的反覆討論，最後商量出100條有文化內涵，又能夠讓人放空的角落，讓人在疲累的時候、想孤獨的時候，可以藏身。最後花了3年的時間找到了100個點，完成了市長交付的任務。

蔣萬安說，原始的構想只是覺得台北市是很有深度，除了有國內外知名的景點如台北101、信義商圈、故宮、西門町，還有更多值得去探索、體驗、好好認識的一些地方，不一定是很大的建築物、觀光景點，有可能只是一棵大樹、一個古蹟、一間巷弄間的小店，值得讓人駐足放空或思考。

蔡詩萍也提到，民眾可以按圖索驥，並承諾在未來的4年，市長的下一個任期，會把100個文化點優化，加強基礎結構建設，並達到中、英、韓、日4種語言，QR code就能掃得出來。他也問蔣萬安想要打造台北成為一個什麼樣的城市？蔣萬安說，台北是一個非常多元包容，而且現代跟傳統交織、衝突的一個城市，現在就很漂亮、很美，讓台北持續這樣的存在，保有它過去的味道，未來再加上與國際接軌，科技的元素。

