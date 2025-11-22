100隻狗葬身火海！日本犬舍火災4小時才滅
[NOWnews今日新聞] 日本大分縣18日才發生大規模火災，超過170棟建築慘遭祝融，隔壁的熊本縣20日也發生火警，一棟住宅發生大火，火勢延燒到附近山林，造成住宅及兩間犬舍被全數燒毀，約100隻狗狗葬身火海。
據熊本放送等日媒報導，熊本縣菊池市一棟建築物20日發生大火，當地消防下午2時20分接獲火警報案，趕到現場時，火勢已經蔓延到附近山林，見火場範圍擴大，消防隊下午3時也緊急請求熊本縣政府出動救災直升機，耗時4個小時才撲滅火勢。
起火房屋登記在63歲男子木原哲也名下，事發時剛好外出，因此火災並未造成人員傷亡。但該棟佔地約340平方公尺的木造平房住宅及兩棟犬舍遭全數燒毀，現場飼養的約100隻狗狗全數葬身火海，其中包括貴賓狗、哈士奇等品種。警方正調查火災原因。
兩日之前，熊本縣隔壁的大分縣大分市，18日下午發生大規模火災，170多棟建築慘遭祝融，造成一名男子喪生，火災造成多處水管破裂，發生漏水及部分地區斷水的狀況，天線也被大火燒毀，導致住戶無法正常收看電視。
