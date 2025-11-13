《100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 高雄站》11/14開展

【記者 王雯玲／高雄 報導】《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站》今(14)日起於國立科學工藝博物館2F特展廳盛大開展，該展為台灣最終站，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，包括秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典的巨幅漫畫場景，以及近百座哆啦Ａ夢立體雕塑全員到齊，可愛指數100%，粉絲們即將被哆啦A夢療癒一整個冬天！

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫，特別邀請FujikoPro代表取締役勝又日子共同出席開展記者會，現場氣氛熱烈，而回顧本次策展經歷，李彥甫則說道：「此次展覽是台灣最終站，特別將科工館2F特展廳全部包下，運用挑高７米、近千坪的空間呈現經典漫畫章節、大長篇作品的場景，絕對是個大人小孩都能沉浸其中的夢想世界！」與會的FujikoPro代表取締役勝又日子分享：「從過去以『小叮噹』這個名字廣受喜愛的時期，到如今為止，有許多人和哆啦A夢一起成長，對於曾經在童年時期陪伴著哆啦A夢成長的朋友們，這將喚起滿滿的懷舊情感；而對於第一次和哆啦A夢相遇的朋友們，則能盡情感受哆啦A夢世界的深度和魅力。期盼大家能夠跨越世代，從不同角度親身體驗哆啦A夢的世界。」AllRightsReserved代表提到：「我們很高興『100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展』再次來到新的一站——高雄。這次高雄站也特別融入了在地特色，例如哆啦A夢手捧珍珠奶茶的可愛造型 。我們相信，豐富多元的展覽內容，一定能讓高雄的朋友和所有粉絲們，100%地沉浸並享受在哆啦A夢的夢想世界中。」

廣告 廣告

而展品內容，包括秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典的巨幅漫畫場景，和「藤子・F・不二雄老師復刻工作桌」、「漫畫單行本展區」、「大長篇展區」、「100%哆啦A夢造型樂園」等，充滿哆啦A夢經典元素的十大展區豐富內容，以及近百座哆啦Ａ夢立體雕塑全員到齊，可愛指數100%，粉絲們即將被哆啦A夢療癒一整個冬天！

期間限定的哆啦A夢商店也驚喜登場！現場推出高雄站獨家商品燈箱畫、紀念印章、隨機收藏卡等，也引進多款香港、台北站人氣周邊商品，如「變成烤蕃薯吧！」和「鼻子氣球」毛絨鑰匙圈、元祖哆啦A夢肩膀毛公仔、主題紀念限定款T恤及身戴100%朋友召喚鈴的哆啦A夢小夜燈等，每樣都超可愛！此外，只要在展覽現場拍照打卡並上傳至個人社群平台，即可兌換「展覽限定小卡」乙張，絕對讓所有哆啦A夢的粉絲們滿載而歸。（圖／記者王雯玲攝）