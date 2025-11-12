100%哆啦A夢FRIENDS巡迴特展最終場高雄站開展！10大展區百座立體公仔限定周邊必追
文／景點+ Rhoda整理報導
備受哆啦迷期待的《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展—高雄站》自11月14日起於國立科學工藝博物館盛大登場，11月13日前還可購買早鳥優惠票、Mini雙人收藏套票以及特典套票！
100%哆啦A夢FRIENDS巡迴特展最終場高雄站於11月14日起在高雄科工館登場！（圖／景點+ Rhoda以下同）
特展設有十大主題展區，展出上百座哆啦A夢立體公仔與巨幅漫畫場景，一次滿足粉絲所有期待。更推出高雄站限定商品，錯過台北站的粉絲千萬別再錯過這次朝聖機會！
100%哆啦A夢FRIENDS巡迴特展—台北站資料照片（以下同）。
《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展—高雄站》為台灣巡迴最終站，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展出內容。
展區包含「藤子・F・不二雄老師復刻工作桌」、「漫畫單行本展區」、「大長篇展區」、「100%哆啦A夢造型樂園」等十大主題，帶領粉絲沉浸於哆啦A夢充滿童趣與感動的世界中。
此外，「100%朋友召喚鈴」也同步亮相，揭曉即將在台灣登場的哆啦A夢動畫角色，為展覽增添更多驚喜亮點。
特展完整呈現傳奇漫畫家的創作空間——「藤子・F・不二雄老師工作桌」，以1:1比例復刻老師的工作室實景。書桌上陳列鋼筆、原稿紙、墨水、羽毛刷等繪圖工具複製品，讓觀眾得以一窺老師的創作日常，親身感受漫畫誕生的現場氛圍。
這次展覽以嶄新方式重現藤子・F・不二雄老師筆下的經典世界。現場規劃多個漫畫主題展區，從放大比例的漫畫頁面、珍貴黑白復刻原畫，到沉浸式閱讀空間，帶領大小朋友重溫閱讀漫畫的純粹感動。
以45本單行本為靈感打造的「漫畫單行本展區」，精選5幕經典場景，透過放大比例與立體化設計生動呈現，讓觀眾彷彿被哆啦A夢的縮小燈照射般，走進巨型漫畫書世界，感受故事情節就在眼前的震撼。
在「黑白作品展區」則展出17幅珍貴的黑白漫畫復刻原畫，其細膩筆觸記錄著藤子・F・不二雄老師不同年代的畫風演變，呈現《哆啦A夢》多樣的藝術風格。
若想體驗沉浸式漫畫魅力，絕不能錯過「大雄的漫畫閱讀房間」。該展區將大雄的房間打造成舒適閱讀空間，中央的哆啦A夢悠閒地躺在巨大銅鑼燒上，彷彿邀請觀眾一同放鬆欣賞。四周以3D光雕投影呈現45本單行本的精選章節，讓紙本與數位交錯共構，重現漫畫的溫度與時代連結。
「大長篇展區」則聚焦自1979年起藤子・F・不二雄老師創作的大長篇系列，以10面巨型漫畫牆、30幅復刻原畫與7座立體雕塑，重現經典冒險篇章。
在「100%微型劇院」展區中，獨家播放由日本Shin-Ei Animation團隊為本次展覽特別製作的原創短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》。在這部作品中，熱愛唱歌的胖虎夢想成真舉辦個人演唱會，甚至首次在台灣登台演出！至於「100%朋友召喚鈴」在劇中究竟扮演什麼角色？為何會拿出這個秘密道具？答案就藏在展區中，等待粉絲親自進場揭曉！
「100%哆啦A夢造型樂園」集結來自電影的13款造型，以及漫畫與動畫原創故事中的23種哆啦A夢角色，包括「變成紫薯的哆啦A夢」、「貍貓裝」、「狼人面霜」、「雪人機器人」與「德古拉道具組」等，各種創意造型可愛度爆表、療癒滿分。近百座哆啦A夢立體雕塑散布於展場各角落，等著觀眾邊拍邊尋寶，一次蒐集最夢幻的藍色宇宙！
展覽期間限定的「哆啦A夢商店」也驚喜登場，推出多款熱門周邊與高雄站限定商品，讓粉絲一次帶走滿滿回憶。
《100%哆啦A夢＆FRIENDS巡迴特展—高雄站》結合經典原畫、立體裝置與沉浸式空間，完整重現哆啦A夢漫畫中的感動與想像力世界。作為台灣最終站，粉絲們務必把握機會，重溫童年最純真的感動時光！
【Info】
100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 高雄站
展覽日期：2025.11.14-2026.02.22
展覽地點：國立科學工藝博物館 二樓特展廳
營業時間：每日09:00-17:00 (2/14-22春節延長至18:00，閉展前30分停止售票入場，週一不休館，2/16除外)
主辦單位：聯合數位文創
票價
票種：預售票
售價：400元
販售期間：9/15(一)－11/13(四)
購買通路：
●9/15搶先開賣 (中午12:00啟售)
udn售票網、Klook
●9/22全通路開賣
udn售票網、Klook、ibon、KKday、KKTIX、OPENTIX、GOMAJI、全家、博客來、易遊網
票種：Mini雙人收藏套票(高雄限定，二人同行)
售價：980元
販售期間：9/22(一)－11/13(四)
購買通路：
●9/22限量啟售 (中午12:00啟售)
udn售票網、Klook
票種：特典套票(限量發售)
售價：1,500元
販售期間：9/22(一)－11/13(四)
購買通路：
●9/22限量啟售 (中午12:00啟售)
udn售票網、Klook
展期全票
售價：490元
販售期間：11/14(五)－2/22(日)
購買通路：●udn售票網、Klook、ibon、KKday、KKTIX、OPENTIX、GOMAJI、全家、博客來、易遊網
展期三人票(三人同行)
售價：1440元
販售期間：11/14(五)－2/22(日)
購買通路：●udn售票網、Klook
現場售票
展期11/14(五)－2/22(日) 09:00-17:00 (2/14-22春節延長至18:00，閉展前30分停止售票入場，週一不休館，2/16除外)
全票售價：490元
任意門活動
12座任意門驚現高雄、台南、屏東！跟著哆啦Ａ夢走進任意門，
走訪各大景點。每扇門打開每場新的冒險，用足跡串起美好回憶！
完成打卡任務，至展覽出口兌換限定徽章！
➀ 集滿3個不同任意門裝置物合照，上傳FB/IG貼文並設公開。
➁ 在內文擇一標記：#doraemon100kaohsiung
@doraemon100_tour_kaohsiung
➂ 至高雄科工館2F展覽出口出示貼文，即可獲得限定徽章一枚。
➃任意門地點：高雄科工館1F、高雄漢神百貨B2、高雄夢時代B2、高雄大遠百6F、MITSUI OUTLET PARK 台南1F、屏東太平洋6F
※每人限兌換一次。
※限定徽章每日發放50個，發完為止。
※主辦單位保有變更與中止活動之權利。
