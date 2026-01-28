100％無人機非紅供應鏈 美日歐爭搶
台美簽署「矽盛世宣言」，未來將一起打造台美無人機合作的非紅供應鏈。總統府28日公布副總統蕭美琴日前赴嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」參訪，並與產業座談的內容。蕭美琴宣示政府的無人機產製及採購，無論軍方或公部門都必須達到「百分之百非紅供應鏈」，確保供應鏈自主及技術安全，期盼逐步實現落地全面在台生產的目標，並進軍全球市場。
政府將投入大筆國防預算在無人機產業。據了解，我國目前正積極與各國合作發展無人機去紅供應鏈，除了美國外，立陶宛、以色列等國也都有與台灣洽談合作意願，這些國家很多都有實戰經驗，前國防部副部長柏鴻輝更在退伍前造訪立陶宛；此外，日本、菲律賓廠商也可能加入，爭搶無人機市場大餅。
蕭美琴26日前往嘉義參訪，針對無人機產業未來發展，她表示，鑑於國際地緣政治與資安需求，必須達成百分之百非紅供應鏈，並逐步實現落地全面在台生產目標，讓台灣無人機產業成為國際值得信賴的合作夥伴，進而布局全球市場。
蕭美琴認為，僅憑內需難以支撐產業長期發展，進軍全球勢在必行，但產業仍須以國內市場為起點，呼籲各界支持政府年度總預算及國防特別預算，為產業規模化與國際化奠定基礎。她說，儘管台灣無人機產業起步相對較晚，但近2年發展成果已逐步與國際市場接軌，部分國內廠商也開始取得出口實績。
蕭美琴強調，無論面對美國或其他高度重視非紅供應鏈的國家，政府都將持續協助台灣無人機產業拓展全球市場，也呼籲產業界持續精進研發能量，確保技術水平與國際接軌。
