「100%關稅」或「赴美設廠」？盧特尼克發言讓南韓瑟瑟發抖，憂自家半導體面臨更嚴苛條件

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）一句話，同時讓至少兩個國家增加更多煩惱，他透過社群表示，任何想從事記憶體晶片生產的企業，未來只存在兩個選項：一是乖乖支付100%進口關稅，否則就來美國當地投資設廠。

雖然盧特尼克並未直接點名特定企業，像是台積電、三星電子（Samsung）或SK海力士（SK Hynix），但彭博與分析師幾乎一致認為，這位部長的言論，無疑就是針對、掌握全球先進製程與記憶體命脈的台韓兩國企業。川普政府雖然在2025年一度考慮，要對半導體全面徵收100%進口關稅，但隨著各方協議和主動給糖果，目前華府改變手段、將關稅視為談判籌碼，施壓各國龍頭企業赴美落地設廠。

盧特尼克17日親自前往被大雪覆蓋的紐約州雪城（Syracuse），出席美光（Micron Technology）新廠動土典禮，他在受訪時再次重申政府立場，以及美國製造的大方向，強調他所說的就是產業政策走向。

這段發言，是由正好發生在美台簽署貿易協議隔一天，自然會引發外界聯想。綜合彭博等外媒，最新公布的美台貿易MOU，承諾在美國設廠的台灣企業，在建廠期間、可享有最多為現有產能2.5倍的免關稅進口額度；超出部分，則適用較低關稅。待工廠完工後，免稅上限將下調至現有產能的1.5倍。

半導體大廠美光的紐約基地正式動工，商務部長盧特尼克出席致詞。（取自美光官網）

一邊給予優待，但另一邊卻透過部長之口，「語帶威脅」提醒那些沒有參與美國製造行列的外籍企業，他們最終可能面臨100%進口關稅。

同樣面臨改變的南韓，自然不會忽視這段發言，KBS等媒體就表示，儘管韓國與美國已經在2025年達成貿易協議，大多數韓國商品都適用15%關稅，但唯獨在「半導體」領域這一塊，迄今卻遲遲未定案。

雖然首爾獲得華府所謂「不低於台灣待遇」的原則性承諾，但官方卻另有傳聞聲稱，川普政府似乎更傾向與韓國，額外進行一對一單獨談判，恐怕南韓很可能被迫接受、比台灣更為嚴苛的條件，而這點一直是南韓政府與產業界最大心結。

南韓半導體大廠三星電子的攤位。（美聯社）

目前，美國總統川普尚未對大多數海外製造的半導體正式加徵關稅，而是指示商務部與貿易代表署（USTR）與各個夥伴經濟體們協商，降低美國對進口晶片的依賴。但不等於華府就此放棄關稅，因為從白宮不久前的說法，新一波半導體關稅與配套補貼方案，可能在「不久的將來」對外宣布，用以進一步刺激企業赴美設廠製造。

美國與南韓7月達成協議，對多數南韓商品課徵15%關稅，暫時豁免晶片的進口關稅。首爾也給出3500億美元（約新台幣11.06兆元）對美投資承諾，不斷具體配置迄今仍未完全明朗。

目前已知規劃，特別是在企業端方面，三星電子承諾對美投資逾400億美元，其中170億美元（約新台幣5376億元）用於德州高頻寬記憶體（HBM）封裝廠。至於SK海力士，則在印第安納州投資近40億美元（約新台幣1265億元）設置封裝廠基礎上，給出對美總投資約150億美元（約新台幣4743億元）的承諾。只不過，兩家南韓大廠，是否符合美方不斷提高的索取與標準，就連首爾自己都無法確定。

隨著美國明確將關稅與設廠掛鉤，台灣與南韓半導體業者，正面臨前所未有的戰略抉擇，「是否赴美、投資多少、如何布局」，早已不再只是單純商業問題，而是高度政治化的產業生存議題。

