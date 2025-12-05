1000元交換禮物能買什麼？她推1物「小到看不清」全場讚爆：史上最狂

生活中心／游舒婷報導

又到了年末，聖誕節大家喜歡玩交換禮物，但每每到了要買禮物的時候總是讓人傷透腦筋。一名網友就在網路上分享，她用1000元的額度買了一個小到不行的禮物，沒想到禮物曝光大家都直呼「史上最好的交換禮物！」

網友玩交換禮物，買了小小的黃金招財貓。（圖／取自Threads）

一名網友在Threads上分享，因為公司要交換禮物，額度是1千塊左右，自己經過思考後，最後買了一顆0.04錢的黃金招財貓，不過她還是很擔心，不知道收到的人會不會覺得是小廢物？

沒想到，這篇文章獲得5.8萬個讚，大家對於這個禮物都感到相當滿意，紛紛留言表示「簡直是交換禮物界的模範生」、「為什麼送這種小廢物，收到的人會太開心」、「史上看過最好的一千元禮物」、「是不是想要大家對你說你很會選禮物」、「這什麼傳統富有文化又有高度水準的禮物啊！我拿三個馬克杯跟你換」、「你超級棒！我要是收到我會愛死」。

廣告 廣告

該名網友在留言處分享，自己是在網路上購入，不過也有人提醒，在網路上買黃金有可能會買到假貨，大家要小心，建議大家要選擇合法的交易平台、確認黃金來源，同時比較一下當下的金價，如果價錢不合理就要提高警覺。

更多三立新聞網報導

悲劇！女兒猝逝「馬國失明母伴屍多日」爬行2天到路邊求救

差點被詐騙！他用ChatGPT反將一軍 對方嚇到當場求饒

韓國入境卡把台灣列為中國！韓網怒斥「外交災難」：丟國家的臉

詐騙最多不是小紅書！社群詐騙冠軍是它 官方數據曝光

