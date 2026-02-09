1000元只能換90枚10元！ 網分析「手續費」背後原因

近日有網友發現，有台兌幣機竟收「手續費」，若兌換1,000元只能拿到90枚10元硬幣，讓他感到疑惑。（翻攝臉書粉專／路上觀察學院）

路邊的投幣式洗衣店、夾夾娃機店都能看見旁邊擺放兌幣機，方便顧客換錢消費，不過近日有網友發現，有台兌幣機竟收「手續費」，若兌換1,000元只能拿到90枚10元硬幣，讓原po疑惑直呼「？？？」。該篇po文曝光，有網友成功分析解答。

近日有位網友在臉書社團「路上觀察學院」po文，曬出一張兌幣機的照片，可見上面公告清楚寫著，「本兌幣機酌收手續費，同意再換！！」

根據兌幣機公告，如果拿1,000元只能兌換到90枚10元硬幣；500元只則是能換到45枚10元硬幣；反觀兌換100元「無須手續費」，可以正常換到10枚10元硬幣。這樣的兌換方式讓原po疑惑直呼「？？？」。

這篇po文曝光後，有許多網友留言解答，「故意的 一堆店家做生意都不準備零錢 到處換」「自己營業用都不夠，故意來換者，達到嚇阻作用，確實不錯！」「有可能附近有類似夾娃娃機的店，一直被換零錢換到煩才出此下策吧」「聰明設計！不讓有心換零錢的人容易換到！」「這是怕被洗幣洗到怕了，所以才想出這招」。

