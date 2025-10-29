1000萬退休金瞬間蒸發！男因聽信兒子「這1句話」 晚年生活超悽慘
財經中心／王文承報導
許多人將退休金視為晚年生活保障，但受親友影響，一不小心積蓄就可能化為烏有。日本東京一名65歲退休男子佐佐木健一（化名），因過於相信兒子推薦的AI投資系統，最終損失1000萬日圓（約新台幣205萬元），安穩退休生活受重大打擊。
男聽信兒1句話 退休金秒蒸發
根據《THE GOLD ONLINE》報導，健一長年任職於大型製造業，5年前退休時領到約2000萬日圓退休金（約新台幣410萬元），原本是為了安度晚年的重要資金。退休半年後，長子翔太（38歲，化名）向他推薦AI投資系統，並保證「一定賺錢」。健一多次拒絕，但翔太聲稱該系統勝率高達九成，最終說服父親參與投資，並在說明會上與所謂「師父」簽約。系統對退休族群「特別安全、能安心增值資產」的承諾，使健一打消疑慮。
起初幾個月投資報酬正常，健一感到安心。但系統後來中斷，平台網站也無法登入。他質問翔太時，翔太才崩潰承認自己也被騙。結果健一投入的1000萬日圓幾乎無法追回。
健一表示：「世上沒有絕對賺錢的投資，我一直後悔，為什麼當時不更謹慎、為什麼偏偏選擇相信。」
根據日本金融廳統計，2023年至2024年間投資詐騙諮詢案件達1萬5054件，其中約25%為60歲以上高齡族群。2024年度65歲以上受害者總計達30萬4130件，高齡族群面臨的投資詐騙風險正逐年升高。
更多三立新聞網報導
除濕機別亂開！台電曝3大危險操作 「這情況」人真的不能待室內
玩具消失又出現！妹子嚇壞竟「沾咖啡色污漬」 懷疑弟偷拿崩潰喊：好噁
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
確認過眼神！黑絲OL爆紅受訪「因1事」被公雞狂追：以為向牠發起挑戰
其他人也在看
14歲少年遭女同學「猛灌一拳」後癱瘓！家屬籌嘸醫藥費「帶回家臥床」 校方冷血作為惹議
玩過頭！中國一名14歲少年與女同學在下課時間嬉鬧，豈料女同學狠狠一拳直接讓他癱瘓，後續經審判，判處校方、女同學家屬各賠償215萬、56萬元。然而，即便少年贏了官司，卻因女同學雙親殘疾，無力償還，校方也藉著保險公司會支付費用，收回替少年代墊的醫藥費，導致少年家中經濟困頓，少年家屬無奈下只好「接回家」治療，讓人心疼。鏡報 ・ 1 天前
退休族回鍋職場有7成嘆老本不夠！存到2665萬「大滿退」達成率不及1/4
歡慶重陽節的同時，處於「缺工潮」時代的中高齡勞工，根據 yes123 求職網最新「熟齡勞工生活困境調查」結果顯示，逾三成已退休族被迫重返職場，7 成是因退休準備金不足，而熟齡勞工預估應準備的退休金，平均高達 2,665 萬元。然而鉅亨網 ・ 23 小時前
吳淡如籲「買房勿挑該區最便宜戶」 傳授5招理財防身術
知名作家、主持人吳淡如28日在社群分享自己多年來認為最有效的5招理財防身術，分別為「不買不懂的東西」、「只管自己的錢」、「所有權要在自己名下」、「勿借錢給別人」、「買房勿挑該區最便宜的那戶」。中時新聞網 ・ 22 小時前
大谷翔平又創紀錄！世界大賽狂上壘9次 遊戲圈也曾留下兩個第一
MLB 美國職棒大聯盟世界大賽「道奇 vs 藍鳥」今（28）日第三場一路打到第 18 局才由 Freddie Freeman 的再見陽春砲決出勝負，堪稱史詩級大戰。至於眾所矚目的大谷翔平在本場同樣有創造歷史的紀錄，季後賽單場 9 次上壘打破原本 6 次紀錄，可以說是現代棒球最強男人，而你知道嗎？其實他在遊戲圈也曾創下兩次紀錄！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
專挑高息ETF下手！國家隊殺紅眼狂丟0056破萬張...這7檔同步甩賣 「它」已失寵39日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（29）日終場漲345.63點，收在28,294.74點，漲幅1.24%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市ETF賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
追高賺更多3／飆股抱不住總是賣飛？ 他靠「月線防守術」穩賺翻倍
6年前，美股投資達人施雅棠從警官退休時僅30歲，靠著年領百萬被動收入，提早過自己想要的生活。這幾年，他因勇敢追高，逮住多檔飆股，財富再翻倍。事實上，施雅棠追高背後憑藉的是極強的資金管理能力，及對個股扎實的研究，如此才能進退有據，持股抱好抱滿。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
苗栗竹南晚間爆街頭互毆…不滿被勸機車違停「亮刀威嚇」畫面曝
苗栗縣竹南鎮博愛街與民族街口昨（28）日晚間發生一起民眾街頭衝突事件，警方接獲報案，指稱多人徒手互毆，甚至有人亮刀威嚇，立即派員趕赴現場處理。據了解，亮刀人員疑似不滿被勸阻違停機車，進而爆發糾紛；詳細案情仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
《電零組》台達電砸10億吃下日商NRF 90%股權
【時報記者張漢綺台北報導】台達(2308)宣布將透過子公司Delta Electronics(Netherlands)B.V.收購日本NRF公司90.23%股權，收購總金額約日幣50.24億元(約新台幣10.34億元)，台達董事長暨執行長鄭平表示，NRF是射頻電源專家，和台達技術相輔相成，相信NRF加入後，將能強化產品組合，並在技術研發、業務拓展發揮更好的綜效。 Noda RF Technologies Co., Ltd.成立於2002年，總部在日本大阪，公司專注於生產射頻(RF)電源系統，為半導體核心製程提供關鍵的射頻電源系統(Radio Frequency System，簡稱RF system)，在半導體製程品質、晶片良率與精度扮演重要角色，其產品是影響半導體晶片良率與製程精度的關鍵，廣泛應用於蝕刻、化學氣相沉積(CVD)、物理氣相沉積(PVD)等先進製程，同時也延伸至液晶面板製造等領域，深厚的產業知識、技術專精與高度客製化的能力，獲得業界肯定。 台達透過子公司Delta Electronics(Netherlands)B.V.收購日本Noda RF Technologies Co時報資訊 ・ 1 小時前
【Yahoo早盤】台股攻上2萬8再創新高 分析師陳石輝：多頭續航、宜換股操作
台股再創新高，今（29）日盤中一度突破28,286點，上漲逾300點，再創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝指出，現階段應掌握資金輪動節奏，這個階段不是空頭，而是換股操作的時機。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
林佳龍大逆風！挺被起訴的林岱樺選高雄 支持者群起砲轟：四個選一個最雷的
民進黨高雄市立委林岱樺因涉貪助理費、浮報加班費、虛報政治獻金等案，今年6月遭高雄地檢署起訴。然而這絲毫不影響她參選2026高雄市長的決心，本週六（11月1日）她將在高雄岡山舉辦造勢晚會，民進黨內「正國會」的成員昨（29日）晚間紛紛協助轉發宣傳，其中外交部長林佳龍更發文大讚林岱樺「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，邀大家站出來為林岱樺加油。只不過這一局就連民進黨的支持者都不下去，紛紛留言砲轟「不要瞎挺好嗎」，甚至還有人懷疑他被盜帳號了。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
美台日韓股締史上新猷 69檔在台掛牌ETF登新高價
國際股市掀起一波創高比價效應，帶動在台掛牌的69檔ETF攜手登上掛牌來新高價，且一口氣囊括了多區股市，被動式、主動式、平衡型等紛紛入列，受益人數多達265萬人。工商時報 ・ 5 小時前
現在不賣等何時？ 金價崩跌 大咖喊話獲利了結
今年來漲勢兇猛的黃金價格，近來卻急遽崩跌，上周二盤中一度重挫逾6%，創下12年來單日最大跌幅，本周一（27日）更進一步失守4000美元大關。然而在許多投資人急著進場「撿便宜」之際，菲律賓央行官員卻強烈建議，應盡快把握當前的高價位獲利了結，更疾呼，「現在不賣還等何時？」中時財經即時 ・ 1 天前
AI軍團遍地開紅花！京元電子飆漲停改寫新天價 這檔「攜液冷題材」強噴6%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（29）日終場漲345.63點，收在28,294.74點，漲幅1.24%，AI族群本日多數收紅，由穎崴（6515）、京元電子（244...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
PCB族群全線翻騰！楠梓電攻頂亮紅燈領軍 這檔收第3根漲停「4天悍漲34%」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（29）日終場漲345.63點，收在28,294.74點，漲幅1.24%，台灣電路板產業國際展覽會（TPCAShow2025）正式落幕...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
任何一艘航母上，都要帶足大量女兵，她們在航母上有什麼作用？
美國航空母艦向來被譽為「海上移動的城市」，龐大的艦體、強大的戰力，象徵著美軍全球投射力量的核心。然而，除了戰機與飛行員，每一艘美航母上都藏著一個鮮為人知的秘密：女兵的身影與力量。她們不是陪襯，而是醫護、技術、飛行乃至指揮的中堅力量。如今，任何一艘美航母上，都少不了這群在鋼鐵與波濤之間綻放光芒的女性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小孩帶財！未成年孩子怎麼領普發1萬？1圖秒懂
普發現金1萬元即將啟動，許多家長問，要怎麼幫符合資格的未成年孩子領取 ？財政部臉書製作一張圖看懂 3 種管道，家長與孩子可依家庭狀況選擇適合的領取方式喔。中時財經即時 ・ 12 小時前
除濕機別亂開！台電曝3大危險操作 「這情況」人真的不能待室內
近日雨彈連續轟炸，空氣濕氣重得讓人直呼快「發霉長香菇」了，不少民眾家中除濕機幾乎24小時不停運轉。不過，也有許多人好奇：「開著除濕機，人可以在室內待著嗎？」對此，台電出面解答，只要符合一個條件，人與除濕機是可以共處一室的。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
Fed 9月、10月聲明比一比：經濟描述轉樂觀、宣布12月結束縮表
美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (30 日) 凌晨兩點公布的 10 月利率決策聲明，與 9 月版本相比，在經濟活動描述、縮表計畫與投票紀錄上都有重要調整，反映決策官員對經濟韌性的信心增強，同時宣布 12 月 1 日結束縮表。鉅亨網 ・ 6 小時前
威力彩頭獎落台南！開業以來首次出頭獎 業者：太子爺顯靈了
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導威力彩券第114000086期於10月27日晚間開獎，頭獎2億元由1注獨得，幸運彩券開在台南市永康區正強街「好運連連彩券行」。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
全台首例！蝦皮收銀機整台被拆卸偷走 警循線逮2賊
新竹縣警方成功偵破全台首宗蝦皮智取機竊案，兩名嫌犯以竊取汽機車為交通工具，大膽拆卸並搬走整台自助收銀機，犯案手法特殊引發警方高度重視。中天新聞網 ・ 22 小時前