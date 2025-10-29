1000萬退休金瞬間蒸發！男因聽信兒子「這1句話」 晚年生活超悽慘

財經中心／王文承報導

退休男子因過於相信兒子推薦的AI投資系統，最終損失1000萬日圓。（示意圖／Pixabay）

許多人將退休金視為晚年生活保障，但受親友影響，一不小心積蓄就可能化為烏有。日本東京一名65歲退休男子佐佐木健一（化名），因過於相信兒子推薦的AI投資系統，最終損失1000萬日圓（約新台幣205萬元），安穩退休生活受重大打擊。

男聽信兒1句話 退休金秒蒸發



根據《THE GOLD ONLINE》報導，健一長年任職於大型製造業，5年前退休時領到約2000萬日圓退休金（約新台幣410萬元），原本是為了安度晚年的重要資金。退休半年後，長子翔太（38歲，化名）向他推薦AI投資系統，並保證「一定賺錢」。健一多次拒絕，但翔太聲稱該系統勝率高達九成，最終說服父親參與投資，並在說明會上與所謂「師父」簽約。系統對退休族群「特別安全、能安心增值資產」的承諾，使健一打消疑慮。

起初幾個月投資報酬正常，健一感到安心。但系統後來中斷，平台網站也無法登入。他質問翔太時，翔太才崩潰承認自己也被騙。結果健一投入的1000萬日圓幾乎無法追回。

健一表示：「世上沒有絕對賺錢的投資，我一直後悔，為什麼當時不更謹慎、為什麼偏偏選擇相信。」

根據日本金融廳統計，2023年至2024年間投資詐騙諮詢案件達1萬5054件，其中約25%為60歲以上高齡族群。2024年度65歲以上受害者總計達30萬4130件，高齡族群面臨的投資詐騙風險正逐年升高。

