1000萬隻塵蟎與你共眠？ 過敏治不好的原因竟是床墊！
床墊使用年限過長恐嚴重影響健康。健康專家指出，床墊應於7至10年內汰換，否則不僅支撐結構和彈性會逐漸減弱，更可能成為塵蟎和細菌的溫床，長期使用下來，一張床墊可能累積超過1000萬隻塵蟎，不僅影響睡眠品質，還可能導致脊椎問題惡化及過敏症狀加劇。
許多民眾購買床墊後往往抱持「用到壞為止」的心態，甚至有人自豪能夠使用同一張床墊長達20年。健康粉專「健康多1點」提醒，人生約有三分之一的時間在床上度過，這種看似節儉的習慣，實際上等同於長期與細菌窩或腰椎折磨機共枕，無形中正在透支健康。
專家解釋，床墊不宜長期使用主要有三大原因。首先，床墊內的彈簧或泡棉在長期承受體重壓力下會逐漸變形，導致腰部和脊椎無法獲得正確支撐，可能造成起床時比就寢前更疲累、長期腰痠背痛、肩頸痠麻，甚至引發脊椎變形與姿勢不良問題。
其次，床墊容易成為塵蟎和細菌的溫床。人體每晚睡覺時掉落的皮屑是塵蟎的主要食物來源，加上夜間流汗的汗水被床墊吸收，形成潮濕環境更有利於微生物繁殖。專家警告，一張使用10年的床墊，可能累積超過1000萬隻塵蟎，不僅會引發過敏、皮膚搔癢，還可能誘發氣喘等呼吸道疾病。
第三，老舊床墊會全面影響睡眠品質。床墊使用過久容易凹陷、回彈性不足，造成翻身困難或增加夜間醒來的頻率，進而影響深層睡眠。「健康多1點」指出，長期睡眠品質不佳會導致記憶力衰退、免疫力下降，甚至出現情緒焦躁和容易疲倦的問題。
關於床墊的適當使用年限，該粉專建議一般情況下應每7至10年更換一次。若發現床墊有明顯凹陷、躺下後仍感到腰痠背痛，或翻身時出現異常聲響，就是床墊老舊的警訊。特別是對於嚴重過敏或氣喘患者，建議每5至7年就應考慮更換床墊。
為延長床墊使用壽命，專家建議定期翻轉床墊，避免壓力集中在特定區域。此外，每週清洗床單、使用防蟎床罩，以及定期用吸塵器或除蟎機清理床墊表面都是有效方法。「健康多1點」也提醒，應每半年將床墊搬到通風處透氣，避免潮濕或發霉，並強調不要再相信「床墊能睡一輩子」的錯誤觀念。
