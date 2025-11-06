101停車場出入口 保全「擋行人禮讓車」！ 警：已違規

保全攔下行人讓車子通過，變成「行人禮讓車」。（圖／東森新聞）





101大樓停車場路口，保全會攔下行人讓車子通過，變成「行人禮讓車」，《EBC 東森新聞》實際觀察，確實有時候會出現這種情況，但像這種情況，其實已經違規，交大強調，依據道交條例，駕駛行駛前，應讓行人優先通行，若違反將依規定處罰。

通常百貨公司或一些商辦大樓，停車場出入口，都會有保全指揮交通，但是你知道嗎？保全若攔阻行人，讓車子先過可能已經違規。

根據平面媒體報導，101大樓市府路側，保全為了讓車通過，會攔下行人，變成要「行人禮讓車」，《EBC 東森新聞》實際觀察，台北101商辦大樓停車場出入口，保全有的沒擋，會等行人過完才讓車子過，有的會把伸手起來，擋住行人不給過。

鏡頭轉到另一地，信義商圈知名飯店外，看到客人拉著行李要走。他揮揮棒子快過快過，但反觀一般行人要通過，保全明明已經有看到人，卻繼續讓車子先過，算一算至少五台車進出，行人只能繼續等，等到車子都過完。

其他民眾：「如果他讓車子先過，那也只能等啊，那有什麼辦法，還是覺得應該要讓行人先過，尤其是有小孩的話。」

其他民眾：「心裡當然會覺得說，為什麼要先讓他們，但我如果沒有很急的話，我其實還好。」

商場保全讓貴賓車子先通過，只要沒有禮讓行人全都違規，若發生事故商辦或商場應負連帶責任。北市交大強調，依據道交條例，汽車駕駛人行駛前，應讓行人優先通行，簡單來說不論任何狀況，行人應優先通過沒有例外。

另外除了交通警察依法令執行指揮交通，學校導護人員外，其他人員若在道路上攔阻人、車通行，將可罰最重2千4。若民眾遇到這情況，可以檢舉。

