101催生者 張景森：應固定舉辦都市攀岩賽、期待一座聖殿

[Newtalk新聞] 在霍諾德成功以無安全繩索攀登台北101後，前台北市長陳水扁任內擔任都發局長，並解決容積率與飛航高度限制的張景森，今(27)日臉書發文表示，希望101董事長賈永婕規劃並固定舉辦「國際級都市攀岩賽」，讓世界與台灣的頂尖選手，在可控風險中挑戰這座城市的象徵；讓101不只是舞台，而是成為國際都市攀岩的聖殿

張景森說，他跟台北101是有感情的。這棟高樓的誕生，來自陳水扁總統的創意與遠見。小弟當年擔任台北市都市發展局局長，負責處理容積與飛航高度限制等關鍵問題，為「世界第一高樓」的夢想鋪路。陳水扁總統曾公開說過：「沒有張景森，就沒有101。」

張景森說，在101大樓最後一根主樑的上樑典禮上，邀請了對興建最具貢獻的九位人士在主樑上簽名，小弟忝列其中。這份榮耀，至今仍是他畢生難忘的時刻。

張景森說，每一年，都會參加101登高賽。若論參加次數，大概僅次於謝金河兄，是名符其實的「老頭子選手」。但對他而言，那早已不只是比賽，而更像是一場一年一次的朝聖。

張景森說，雖然101早已不再是世界第一高樓，但它仍然是全球可以合法、制度化攀爬樓梯的最高建築。光是這一點，就足以讓它在高樓運動史上占有不可取代的位置。它完全有條件成為世界級登高賽事的聖殿。

張景森說，從前年開始，101接受他的建議，擴大舉辦國際登高比賽，讓世界重新看見這棟建築在運動層面的獨特性。但登高，只是其中一項。他其實很早就建議101，舉辦世界級的「都市攀岩」。

張景森說，早在2004年，法國蜘蛛人 Alain Robert 就曾來台攀爬101。那次行動背後，有不少台灣頂尖攀岩好手在場協助，負責確保與技術支援。那是一個台灣攀岩實力早已與國際接軌，卻仍不太被社會看見的年代。

張景森說，大約在2010年前後，新加坡金沙酒店開幕，邀請21位攀岩者攀爬外牆。台灣選手戴昌盛受邀參與，一路攀爬到57樓的露天游泳池，留下那張至今仍令人印象深刻的照片。那不是炫技，而是一種專業、自信與城市尺度之間的對話。事實上，台灣還有許多實力不在他之下、甚至更強的選手。

張景森說，Alex Honnold 其實一直很想挑戰101。早在2013年，他就來過台灣，並曾到101進行試爬。當時，戴昌盛等台灣攀岩好手再次擔任他的確保工作。那時的 Alex，還不是後來為全世界熟知的名字。試爬之後，計畫並未繼續推進，顯然101仍對安全風險有所顧慮。

張景森說，真正讓他一戰成名的，是2017年徒手自由攀登酋長岩（El Capitan）的壯舉。自此，Free Solo 成為極限運動史上的分水嶺。也正因為如此，當他這次選擇以 Free Solo 的方式挑戰101，風險自然被推到極限。但同時，外界對他的信心也明顯提高，因為無論在技術難度或整體風險上，101都遠低於酋長岩。

張景森說，風險，說穿了就是「機率乘以損失」。出事的機率也許非常非常小，但一旦發生，代價就是人命。正因如此，這樣的風險幾乎無法量化，也沒有人敢輕易承擔。

張景森說，然而，在有確保的情況下，事情就完全不同了。以台灣現有的國際級攀岩選手與技術能力，只要有完整的安全系統與專業評估，他個人並不認為「攀爬101」是一件不可達成的事情。真正困難的，從來不只是技術，而是「誰來承擔風險」。因為承擔風險的人，不只選手本人，還包括主辦單位101，以及與之配合的整座城市。

張景森說，所以，這一次我要公開肯定、也要讚美賈董，是因為她選擇扛下責任，在巨大壓力之下，仍願意為城市開一扇門。但這並不是匹婦之勇，而是來自她身為三鐵選手、熱愛運動、理解極限運動精神，並且信任專業風險評估的判斷。

張景森說，但他不希望賈董賭贏就跑。希望賈董能把這次的經驗，轉化為101長遠的願景。

張景森說，在有安全確保的前提下，規劃並固定舉辦「國際級都市攀岩賽」，讓世界與台灣的頂尖選手，在可控風險中挑戰這座城市的象徵；讓101不只是舞台，而是成為國際都市攀岩的聖殿，也讓台灣攀岩選手不再只是幕後的名字，讓台灣透過101以勇氣活力的形象，出現在全世界人類眼前。讓台北101成為全球高樓攀登與都市攀岩運動的聖殿，那將是比高度本身，更長久、也更值得驕傲的榮耀。

