101光雕秀被轟「國難當前不宜辦」！賈永婕7字回擊

台北車站與捷運中山站19日發生隨機攻擊事件，造成包含兇嫌在內共4人死亡、11人受傷，讓社會氣氛籠罩不安。然而此時，台北101董事長賈永婕於社群平台宣傳跨年光雕首映活動，引發部分網友質疑，在此時舉辦大型活動是否妥當。

賈永婕在23日出席台北101「SPARK the NIGHT 跨年光雕展演搶先看」。（圖／中央社）

曾任藝人的賈永婕，接掌台北101董事長後，經常透過擁有約74萬追蹤者的臉書粉專分享101相關活動動態。23日傍晚，她在臉書發文詢問「有人在信義區嗎？」並預告晚間7時30分將舉行跨年光雕首映，邀請附近民眾前來欣賞這場視覺饗宴。

未料留言區卻出現一名網友標記賈永婕的臉書粉專，直言「目前國難當前時不宜舉辦類似活動」。對此，賈永婕則親自回應，「不會要正向思考」。此回覆也獲得不少網友支持，「社會正常的工作與生活是維繫社會正面的力量、不能讓惡人得逞助長惡行」、「若社會被壞人打擊而停擺，某程度正是他們行為要的效果。」

一名網友直言「目前國難當前時不宜舉辦類似活動」。（圖／翻攝自臉書／ 賈永婕的跑跳人生 ）

賈永婕在23日出席台北101「SPARK the NIGHT 跨年光雕展演搶先看」活動時接受媒體訪問時表示，已與台北市政府、各相關局處單位召開會議，會配合市政府指示把維安工作做好。她直言，「事發後有些人會恐慌、甚至煽動、製造混亂，但作為高素質市民就要冷靜、正向，讓所有事情回歸到原先節奏與安定，不要刻意製造恐慌。」

苦苓強調「大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊」。（圖／翻攝苦苓愛說笑 臉書）

此外，作家苦苓也力挺跨年活動照常，強調「大家的生活一切如常，就是對惡人最好的還擊」。他也特別呼籲，民眾要比以前更有警覺心，「不要和真實的世界斷線太久，免得連在身邊出現的惡魔都沒察覺。」

