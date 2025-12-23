101光雕秀遭疑「國難當前不宜舉辦」！賈永婕出面回應了 7字洩心聲

記者蔡維歆／台北報導

台北車站北捷區域、中山商圈及誠品南西店昨（19日）晚間隨機殺人和恐攻事件，交通部下令全國交通場站加強戒備。由於耶誕節和跨年即將到來，有網友呼籲別去人多的地方，而台北101董事長賈永婕發文宣傳101光雕秀首映，結果也有網友留言認為此刻不該舉辦此活動，引發熱議。為此她再度發聲了。

賈永婕宣傳101光雕。（圖／翻攝自臉書）

賈永婕23日發文詢問大家：「有人在信義區嗎？」並預告重頭戲即將登場，表示「等一下7:30 101有跨年光雕首映喔！」邀請正在附近的民眾前來欣賞這場視覺饗宴。貼文曝光後，有網友好奇詢問活動詳情之外，也有網友認為受近期擲彈砍人事件的影響，舉辦此活動恐怕不妥，直接留言表示：「目前國難當前實不宜舉辦類似活動。」

面對該網友的建議，賈永婕親自回覆對方7字表示：「不會要正向思考。」而賈永婕先前被問到今年北跨和101維安上是否會更加強？當時她也表示相信政府的維安能力，「我的工作就是會把跨年煙火、光雕精彩呈現，一起迎接跨年！」賈永婕也理性喊話：「面對這樣的事件，大家都很難過、氣憤。這樣的情緒可以理解，但我們更需要冷靜、理性地看待。不揣測、不轉傳未經證實的訊息，讓專業單位把事情處理好，這本身也是對社會安全的幫助。」

