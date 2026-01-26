101大神加持！攀岩職缺「薪」情大公開 正職推廣上看5萬

財經中心／師瑞德報導

霍諾德完攀101引爆全台攀岩熱！104統計相關職缺破1200個。熱門職務如教練、銷售、推廣，月薪最高5萬，兼職時薪達600元。許多企業也設立攀岩社團提升員工專注力與凝聚力，讓興趣變成有錢景的職涯選擇。(AI製圖)

美國極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日以91分鐘又35秒的驚人成績，成功挑戰攀登台北101大樓，這項壯舉不僅震撼全台，更在國內掀起一股前所未有的攀岩熱潮。根據104人力銀行最新數據顯示，這股熱氣流直接吹向職場，目前全站共有約1,200個標註「攀岩」相關的工作機會等待人才加入，其中運動推廣類職務月薪更有機會上看5萬元，顯示攀岩已從休閒運動逐漸轉變為具備職涯發展潛力的熱門產業。

三大熱門職務揭曉 專業知識與溝通引導力成關鍵

104人力銀行分析指出，在這波攀岩熱潮中，最常見的職務類型包括攀岩教練、門市銷售人員以及運動推廣企劃。這些工作內容各有側重，例如攀岩教練首重引導學員建立正確的運動觀念與安全方式，並需具備設計室內外體驗活動與規劃教授課程的能力；攀岩用品銷售則仰賴敏銳觀察力，以提供顧客客製化的裝備建議與服務。

而戶外運動推廣企劃則需要具備撰寫與執行活動企劃案，以及與廠商、KOL等多方單位協調溝通的能力。總體而言，想要投身攀岩相關工作，必須具備對專業運動知識的充分了解、教學或服務顧客的溝通引導力，以及行銷企劃推廣等三大核心職能。

興趣轉職涯「錢」景看好 兼職時薪最高達600元

攀岩工作因其獨特性與專業門檻，墊高了薪資行情，讓興趣變職業更具「錢」途。104人力銀行資料顯示，以全職工作來看，攀岩館的運動攀岩教練若具備教學、活動執行與場館營運支援等多工技能，月薪約落在3.2萬至4萬元區間；而結合對戶外運動瞭解與行銷企劃能力的戶外運動推廣職務，月薪約落在3.8萬至5萬元的水準，證明非教學類的運動職缺同樣具備穩定的薪資成長性。此外，對於尋求彈性工時或兼職機會的人才，例如兒童攀岩教師多採時薪制，時薪約在300至600元之間，相當適合具備運動背景或教學熱忱者累積實務經驗，讓「愛攀岩」成功轉化為有收入的職涯選擇。

企業福利跟風攀岩熱 培養員工專注抗壓軟實力

除了個人職涯發展，這股攀岩風氣也吹進了企業內部。根據104人力銀行發布的《2025員工C.E.O.調查報告》，良好的福利制度是求職者考量的前三大因素之一。為了滿足員工期待並跟上運動潮流，越來越多企業選擇設立攀岩社團或定期舉辦攀岩活動作為員工福利。企業引入攀岩活動不僅能促進員工身心健康，透過工作場域之外的互動交流，更能有效提升團隊凝聚力；同時，攀岩運動本身需要高度專注與克服困難的特性，也能潛移默化地培養員工的專注力與抗壓性，進而轉化為職場關鍵的軟實力。

