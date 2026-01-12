101專櫃被爆歧視越南移工「那很貴」 董座賈永婕火速出手

台北地標101購物中心日前發生一起引發社會關注的歧視事件。根據網友在社群平台Threads上的貼文指出，一名越南籍移工女性於本月11日前往台北101內的日系運動品牌鬼塚虎專櫃選購鞋子，卻遭遇令人難以接受的對待。

事件經過顯示，這位越南籍女性以禮貌的態度向專櫃女店員詢問鞋款時，對方竟以極度不友善的口吻回應「那很貴」，隨後便選擇無視該名顧客的存在。當這位移工女性再次詢問是否有37號尺寸的鞋子時，店員僅冷淡地回覆「我們沒有37號」，便直接離開現場，完全沒有提供任何協助的意願。

爆料網友表示，聽聞此事後感到相當不可思議，直言2026年仍發生這類歧視事件，讓身為台灣人的她感到相當丟臉。她在貼文中質疑，台北101作為國際觀光重要地標，每天接待無數外國遊客，怎麼會發生如此令人失望的事件。

這篇貼文在網路上迅速發酵，吸引超過73萬人關注，更引起台北101董事長賈永婕的注意。賈永婕在該貼文下方親自留言回應：「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要。」她積極處理問題的態度，獲得超過2萬人按讚支持。

網友們紛紛對此事件表達看法，有人指出101是台灣門面，接待國內外旅客展現台灣形象的重要場所，發生這樣的事件實在令人無法接受。部分網友建議董事長應該微服出巡，測試各專櫃的服務品質。也有網友分享過去在同一專櫃的不愉快經驗，認為該專櫃的服務態度確實有待改善。

值得注意的是，有網友提到鬼塚虎並非特別高價的品牌，店員如此態度實在不當。另有網友反映，這並非個案，101部分專櫃人員確實存在勢利眼的問題，即使是攜帶名牌包的顧客也可能遭受冷淡對待。

此事件凸顯服務業「顧客至上」原則的重要性，尤其是在國際化程度極高的台北101，更應維持優質的服務水準。目前賈永婕已承諾將深入了解事件真相，外界也期待101能夠加強員工教育訓練，避免類似事件再次發生，維護台灣的國際形象。

