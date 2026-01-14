101層樓、508公尺、零容錯空間 《赤手獨攀台北101：直播》1/24上午9點直播
台北市 / 林彥廷 綜合報導
Netflix今（14）日釋出《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）正式預告，自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰攀登全球最高摩天大樓之一：台北101。
Netflix將於台灣時間1月24日（六）上午9時（1月23日晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）於Netflix全球直播。同一時間，將有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。
正式預告中，艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）訴說道：「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生」。影片當中也加入了Alex妻子的說法：「大家常常有一個疑問是：Alex現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，Alex就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，Alex必須心無旁騖、且完美完成這項挑戰。
101層樓、508公尺、零容錯空間，這將是一場史無前例的摩天大樓自由攀登，敬請鎖定Netflix獨家直播。
關於《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）
Netflix直播時間：1月24日（六）上午9時（1月23日（五）晚間8點 美東時間 / 晚間5點 太平洋時間）
梗概：全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯霍諾德 (Alex Honnold)，直攻全世界最高的建築之一：台北 101。Netflix 現場直播。
製作公司：Plimsoll Productions (part of ITV Studios)
節目統籌兼執行製作：Al Berman
執行製作人：Alex Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres, Jonathan Retseck
導演：Joe DeMaio
