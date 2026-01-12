101店員被爆歧視？ 越南移工遭酸「那很貴」董座賈永婕發聲了

101董座賈永婕。(圖／陳俊吉攝)

服務業的最高宗旨就是「顧客至上」，沒想到台北101購物中心傳出某專櫃員工疑似歧視越南移工，不僅無視對方存在，還疑似瞧不起其消費能力，如今在網上引發軒然大波，沒想到該貼文敬釣出台北101董事長賈永婕親自留言。

有網友在脆上PO文表示認識一名越南移工妹妹，日前到台北101某專櫃看鞋，沒想到詢問店員時，卻被以不禮貌的口吻回覆：「那很貴」，似乎認定越南移工妹妹買不起，接著直接無視對方存在，沒想到越南移工妹妹再次詢問店員是否有37號的尺寸，店員直接嗆明：「我們沒有37號」，耳聞此事後，讓原PO難以置信表示：「真的覺得不可思議，2026還有這種歧視事件，真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎」。

這篇PO文不僅在網上引發討論，還釣出董座賈永婕親自回覆：「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，積極處理問題的態度，不僅吸引2萬多人按讚，還獲得網友一致好評：「謝謝董事長守護台灣門面」、「董事長應該要微服出巡去測試一下101的店，看看有哪幾間店會有看不起客人的店員，把那些老鼠屎揪出來」、「如果屬實，那位店員可以叫他走人了」、「必須徹查清楚，101是台灣門面」。

