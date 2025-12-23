101推光雕遭疑國難當前不宜舉辦 賈永婕親回應

〔記者林南谷／台北報導〕27歲通緝犯張文19日在北捷等地犯下連續攻擊案，造成4死(含張文)11傷慘劇，台北101董事長賈永婕昨晚在臉書發文宣傳101光雕秀首映，有網友不滿留言認為此刻不該舉辦該活動，對此，賈永婕也親自回應。

賈永婕23日發文詢問網友粉絲：「有人在信義區嗎？」並預告重頭戲即將登場，表示：「等一下7:30 101有跨年光雕首映喔！」不料發文曝光後，有網友持反對意見，認為北捷發生砍人事件的陰影仍存在，認為舉辦此類活動不妥，「目前國難當前實不宜舉辦類似活動。」

面對網友的建議，賈永婕親自回覆對方表示：「不會要正向思考。」

