101攀爬曝光功勞全在網紅董座身上？陳培瑜控鄭麗君專訪被淹沒...吳思瑤：成功與否應是讓世界發現台灣，而不是個人

行政院副院長鄭麗君先前在美國公布完協議稅率15%不疊加、率先獲得半導體232條款，返台後接受一項專訪談論與美方協商關稅的不易，不料卻被美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）來台無繩攀爬101的新聞連日蓋過。對此，民進黨立委、政策會執行長吳思瑤今（5日）接受電台節目《新聞放鞭炮》專訪表示，即便自己正面看待攀爬101一事，但更嚴肅的問題是國家有更重要的政策論述，卻被其他新聞事件蓋過，確實是應當去重新檢討。她也說，成功與否，是要讓世界看見台灣而不是個人。

廣告 廣告

民進黨立委陳培瑜日前也批評，明明關稅談得那麼好，鄭麗君副院長日前兩場專訪，都被當時攀爬101的新聞淹沒。她表示，好不容易談得這麼好，許多藍白支持者、海外台商都一片叫好，「我們幾乎是全世界第一好，我們只比英國差一點」，這樣的話卻沒有人說得出來。



有關台美關稅協議，吳思瑤說，之前是先簽半導體232條款和稅率15%不疊加，這段時間會拍板後續其他產業的協議部分，並進行簽訂，雖然立法院剛休會，但下會期一開議就要面臨國會批不批准協議。



對於霍諾德無繩攀爬台北101，吳思瑤表示，如果這件事有任何閃失，後果會非常難以想像，所以她認為成功與否，是要讓世界看見台灣而不是個人，所幸最終成功了，那應當是大家共同振奮的事。



吳思瑤說，自己還是正面看待霍諾德攀爬101一事，但更嚴肅的問題是，當國家有更重要的政策論述、鄭麗君副院長專訪談論關稅談判的不容易，被其他新聞事件蓋過，確實是應當去重新檢討。

(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)

更多放言報導

民眾黨推新法都是做表面？吳思瑤指優先法案連委員會都搞錯：就是無心專注法案

黃國昌帶走機密資料稱「不小心」...吳思瑤質疑「無心還故意」：宣洩秘密會議記錄應付紀律委員會議處