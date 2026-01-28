101政治併發症
美國傳奇攀岩家霍諾德徒手登頂台北101，吸引全球目光，成功為台灣做了一次出色的行銷，但是霍諾德本人恐怕沒有想到，他的此次壯舉竟然會在台灣內部，造成比登頂101大樓本身更熱鬧的效應。連日來每天都有各種微妙的政治併發症出現，形成各種近乎荒謬的「鬥嘴鼓」。
這樣讓台灣在國際上露臉的大事，行政院長卓榮泰當然要表態道賀，卻藉機把「台北101」稱為「台灣101」，而且是用臉書文字抒發，並非一時口快所致，結果引來藍綠政治人物一連串的相互譏諷，添油加醋。從巴黎鐵塔不會被叫成法國鐵塔、羅馬競技場也不會被稱作義大利競技場，一直吵到台北市長選戰，說有多扯就有多扯。
其中台北市長蔣萬安的回嗆最為經典，所謂以彼之道、還諸彼身，那以後就改稱他是「台灣市長」好了。最不堪的現象無疑是民進黨不斷被挑起找不到人選台北市長的痛點，從卓榮泰到蕭美琴的被頻繁炒作，最新竟然傳出賈永婕可能是「奇兵」的說法，一個大黨會出現如此炒短線的風聲，簡直丟臉到家。
天下本無事，庸人自擾之。禪宗六祖惠能有云「本來無一物，何處惹塵埃」，這棟巍峨大樓叫做「台北101」，是代表台灣的象徵，登頂台北101也是台灣的驕傲，這兩者本來並無衝突，卻被有心人的意識形態心魔，硬是在名實之間窮攪和而陷入魔障。
原本一個單純的登頂運動，就因為「台北101」，民進黨蹭熱度既要凸顯台灣，又要避免讓台北市加分，更想打壓蔣萬安，如此切割、分裂下去，神經不錯亂才怪！
