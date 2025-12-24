101旅家庭日活動 聚向心增情誼

記者謝承宏／綜合報導

為凝聚單位團結向心及增進眷屬情誼，陸軍步兵101旅日前在臺南地區辦理家庭日活動，藉由踏青、烤肉及摸彩等休閒活動，營造熱鬧歡愉氛圍，促進眷屬與單位互動情誼。

101旅旅長蔡上校表示，透過家庭日活動，可舒緩官兵平時戮力戰訓本務壓力，並提升同袍與眷屬之間的情感交流，使官兵在眷屬的支持下，全心全力在工作上付出，為單位爭取榮譽。

步兵101旅日前在臺南地區辦理家庭日活動，舒緩官兵平時戮力戰訓本務壓力，並提升同袍與眷屬之間的情感交流。（步兵101旅提供）