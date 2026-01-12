101櫃姐歧視移工慘了！鬼塚虎發聲明：停職調查

鬼塚虎台北101旗艦店店員涉嫌歧視外籍移工，目前已遭停職。翻攝Onitsuka Tiger官網



知名運動業者亞瑟士（ASICS）旗下的潮流品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）近期爆發歧視越南移工爭議。台北101旗艦店的女店員接待移工時態度冷淡，還對移工說「那很貴」，讓消費者傻眼。鬼塚虎稍早發布聲明表示，已將該員工停職，即刻啟動調查。

網友昨天（1/11）在Threads發文爆料，移工朋友到鬼塚虎台北101店，禮貌地告知女店員表示想看鞋，對方竟回應「那很貴」。友人接著詢問是否有37號尺寸，店員冷冷地說「我們沒有37號」，接就轉頭無視，讓原PO直呼不可思議，「2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎」？

事件引發網友熱議，紛紛回應「打工的把自己當老闆，真的很好笑」、「傻傻的，移工超肯花錢在治裝費好嗎」、「很多移工月入將近10萬，店員狗眼看人低吧」、「看了一下價錢還以為要幾十萬，到底為什麼這麼跩？」

針對此事，鬼塚虎今天（1/12）發表聲明致歉，強調品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非其所樂見。鬼塚虎對此事件已即刻啟動內部調查程序，並已將涉事員工停職，配合相關調查。若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正的處分措施，包含解雇在內，絕不寬貸。

根據鬼塚虎官網，其鞋款多樣，最便宜的SERRANO系列每雙要價3280元，最貴的黑色中筒NANKYOKU TIGER每雙售價1萬7880元。該品牌最大特色在於鞋身的「虎爪線條（Tiger Stripes）」，經典鞋款「MEXICO 66」曾在電影《追殺比爾》出現過。

