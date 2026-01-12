101櫃姐歧視越南移工？冷回「那很貴」不服務 賈永婕海巡要查了

台北101董事長賈永婕。台北101提供



台北101是台灣門面之一，具有觀光與購物指標性，未料，有網友發文指出自己認識的一名越南籍移工朋友日前到商場裡的運動時尚品牌「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger）專櫃看鞋子時，卻被店員冷回「那很貴」，有歧視意味。網友的貼文發布6小時候，台北101董事長賈永婕突然現身留言，表示會去了解狀況，強調商場重視態度。

這名網友11日在Threads上發文表示，有一位認識的越南籍移工朋友去逛台北101，在鬼塚虎專櫃時，禮貌地向女店員詢問某一鞋款問題，但對方卻不悅地回「那很貴」直接忽視朋友，後來朋友再詢問鞋款是否有37號尺寸，對方也冷淡地回「我們沒有37號」，沒有服務意願。

對於朋友的遭遇，原PO打抱不平地說，2026年仍發生這類歧視事件，讓身為台灣人的自己感到很丟臉，「101不是每天都是外國遊客嗎？」

網友分享越南籍移工在台北101的鬼塚虎專櫃受到櫃員歧視，賈永婕親自回應會了解此事。翻攝自Threads

種族歧視向來是台灣人敏感議題，這篇貼文擴散後，不到一天超過1.9萬人關注，甚至發文後6小時，賈永婕也現身貼文底下留言感謝網友揭發此事，「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」

而許多網友們看到賈董假日還現身社群回應公事感到驚喜敬佩，逗趣地說「101員工教育訓練第一條：賈董會在脆上海巡」，賈永婕再回應：「是不是很認真。」

