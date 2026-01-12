101櫃姐歧視越南移工？冷回「那很貴」拒给試穿 賈永婕回應了

[FTNN新聞網]

實習記者黃摯恩／綜合報導

台北101作為台灣重要地標，每天迎接來自世界各地的觀光客前往參觀、消費。不過近日卻有民眾在社群平台爆料，指一名越南移工友人前往台北101內的鬼塚虎（Onitsuka Tiger）門市時，疑似遭到店員差別對待，引發網友熱議。事件曝光後，台北101董事長賈永婕也親自出面回應，表示將進一步了解。

一名網友指出，越南移工友人前往台北101內的鬼塚虎門市消費時，疑似遭到店員差別對待。 （圖／資料照）

一名民眾近日在 Threads 上爆料指出，自己一名認識的越南移工友人日前前往台北101內的鬼塚虎專櫃消費時，疑似遭遇差別對待。原 PO 表示，該名移工妹妹當時以禮貌態度向櫃位女店員詢問是否能試看鞋款，卻遭對方以「那很貴」的語氣回應，隨後便被無視；之後再次詢問是否能查看 37 號鞋款時，店員則直接回覆「我們沒有 37 號」。

原 PO 直言，聽聞過程後感到相當不可思議，並質疑在 2026 年仍發生類似歧視事件，「台北101不是每天都有外國遊客嗎？」

事件在網路上迅速發酵，不少網友留言聲援移工，指出現在許多越南移工努力加班，一個月收入可達 7、8 萬元，反批「打工的把自己當老闆真的很好笑」。也有網友分享自身經驗，表示曾在台北101鬼塚虎門市遇到態度不佳的女店員，帶孩子試穿鞋子時同樣遭遇「愛理不理」的情況。

對此，台北101董事長賈永婕親自在底下留言回應，表示「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。

