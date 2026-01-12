101櫃姐被指歧視移工 所屬品牌：已將她停職

台北101在昨（11日）被爆出櫃姐疑似歧視越南籍女移工顧客的事件，101董事長賈永婕昨天上網恰巧看到爆料文，表示會進行處理，被指控的櫃姐所屬的品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」表示已將她停職。

「Onitsuka Tiger鬼塚虎」在台北101的專櫃，爆出櫃姐歧視越籍女移工的風波，圖為該專櫃空景。 （圖／翻攝 「Onitsuka Tiger鬼塚虎」臉書 ）

「Onitsuka Tiger鬼塚虎」發聲明指出：「對於近期事件引發社會大眾關注與不安，謹此致上最誠摯的歉意。本品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非本品牌所樂見。針對本次事件，敝司已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸」。

賈永婕上網巡到民眾的抱怨，在原文下方親回。 （圖／翻攝Threads）

「Onitsuka Tiger鬼塚虎」強調，品牌亦將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。Onitsuka Tiger鬼塚虎衷心感謝消費者長期以來對品牌的支持與指教，未來亦將持續精進服務品質，以實際行動回應大眾的期待與信任。

101董事長賈永婕。 （圖／翻攝賈永婕臉書）

