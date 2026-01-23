101歲奶奶熬夜嗑零食卻健康？醫：不內耗、睡得好更重要

浙江溫州一名101歲的姜月琴奶奶，以顛覆傳統的生活方式成為話題人物。她不僅每晚追劇到凌晨2點、大啖洋芋片與沙琪瑪等零食，更令人驚訝的是她擁有一口完好的天然真牙。永越健檢中心家醫科主治醫師唐雲華分析，姜奶奶的長壽祕訣並非遵循傳統養生法則，而是擁有優質睡眠、無壓力飲食及豁達心態。

顛覆一般人想像，101歲的姜月琴熬夜追劇、飲食不忌口，卻擁有健康的身體。 （圖／翻攝《環球網》）

唐雲華醫師指出，從抗老醫學與藍區研究來看，睡眠品質遠比入睡時間點更為重要。深度睡眠與快速動眼期睡眠比例充足，能幫助大腦清除β-澱粉樣蛋白、修復DNA並調節免疫功能。每個人的晝夜節律不同，強迫夜型人早睡反而會造成壓力及皮質醇升高，進而加速老化過程。姜奶奶順應自身節律的生活方式，反而讓自主神經維持平衡狀態。

姜奶奶的女兒透露，母親每天起床必喝一杯濃綠茶，熱愛到處旅遊，性格上不生氣、不爭、不鑽牛角尖且「不愛內耗」，這些特點應是長壽的重要原因。在飲食習慣上，姜奶奶每天僅規律進食兩餐，對洋芋片、沙琪瑪及各類甜點來者不拒，百歲高齡仍能大嗑零食毫不費力。

唐雲華醫師分析，姜奶奶的飲食模式屬於「低餐次、高享樂、適度飢餓」類型。一天兩餐類似間歇性斷食，能啟動身體的自噬機制，改善胰島素敏感度並降低慢性發炎。雖然洋芋片等加工食品易增加氧化壓力，但姜奶奶搭配富含兒茶素的綠茶，且總熱量控制得宜，最重要的是她「吃得開心、不內疚」，低心理壓力的正面情緒大幅抵銷了不健康飲食的負面影響。

最令人驚訝的是，姜奶奶在101歲高齡仍擁有一口「天生好牙」，從未補過牙或裝假牙。唐雲華醫師強調，擁有20顆以上天然牙的老人，平均壽命明顯較長。牙周健康與全身發炎呈負相關，牙周病菌會進入血流增加心血管與認知衰退風險。姜奶奶能咬硬物，代表牙周組織、骨質與唾液分泌都維持極佳狀態，咀嚼功能完整更能幫助營養吸收，這是身體系統性抗老的強大指標，遠勝許多依賴假牙的同齡人。

研究顯示，長期處於負面情緒會導致細胞端粒縮短與免疫失調，而樂觀者平均能多活7至10年。（示意圖／Pixabay）

唐雲華醫師特別強調，心理健康常被抗老界低估。姜奶奶不內耗的心態，讓她的皮質醇與交感神經長期處於低水平，有利於身體修復與再生。研究顯示，長期處於負面情緒會導致細胞端粒縮短與免疫失調，而樂觀者平均能多活7至10年。

針對一般人如何後天努力達到健康逆齡，唐雲華醫師歸納出「健康逆齡6大招」。首先是適量運動，每周150分鐘有氧與2至3次阻力訓練。其次是精準均衡營養，攝取優質蛋白、Omega-3與抗氧化營養素，必要時透過保健品或點滴補充。第三是腸道菌叢平衡，多吃優格、味噌等發酵食品，守護「第2個大腦」。第四是優化荷爾蒙，透過規律運動與睡眠維持荷爾蒙。第五是生理時鐘規律，固定作息、早晨接觸自然光、晚上避藍光，與自然節律同步。最後是正念紓壓，透過冥想、深呼吸或培養興趣，減少慢性壓力造成的發炎與細胞老化。

