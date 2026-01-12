生活中心／綜合報導

台北101是台灣地標，不少外國觀光客來台必訪的景點，但現在卻被爆出，疑似〝種族歧視〞的事件。有越南移工到101的潮鞋品牌〝鬼塚虎〞，詢問鞋款時，卻被店員回應〝那很貴〞，讓她覺得被歧視。101董事長賈永婕對此發文強調，會了解，也認真檢討，而這名店員已經被停職調查。

平日下午，店內人潮不少，還有外國人也正在試穿，潮鞋品牌鬼塚虎，在台北101的門市生意不差，卻有客人遇到疑似"歧視"事件。有網友在社群平台上分享，自己的越南移工朋友，日前到櫃上有禮貌的詢問，卻被一名女店員以不禮貌的口氣回應"那很貴"就無視她，直到後來又再一次詢問"想看37號"，店員更直接回應"我們沒有37號"，讓這名PO文者直呼2026年還有這種歧視事件，真的很丟臉。

101潮鞋店爆"種族歧視"店員遭停職 董座賈永婕:認真檢討

鬼塚虎101門市爆出疑似歧視事件，鬼塚虎發聲明強調已經將該名員工停職，若屬實將採取最嚴正處分。（圖／民視新聞）

其他民眾：「這感覺就是假設你，他在你還沒開始詢問價錢或詢問商品之前，他就假設你這個顧客沒有經濟能力去承擔這商品，我個人不會說到覺得被歧視之類的，因為你在別的國家能遇到態度很糟糕的店員，他們可能也會講這種話，我不覺得那是針對種族，可能就只是單純那個店員是很糟糕的店員。」其他民眾：「應該會(覺得歧視)，他可能看你的穿搭之類，他就以為你可能買不起。」一雙鞋大約三千到一萬元都有，但不論價錢高低，都不該對客人這樣回應。鬼塚虎也發聲明，強調即刻啟動內部調查程序，並且已經先將這名員工停職，如果查證行為屬實，將採取最嚴正處分，絕不寬貸。

101董事長賈永婕也留言回覆，說會了解，不管有沒有消費都是客人，服務態度很重要。（圖／民視新聞）

而101董事長賈永婕，也在第一時間，回應網友。賈永婕留言回覆，說會去了解，也說不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要，這留言也得到發文者回應，謝謝董事長守護台灣門面。事後賈永婕更PO文，說自己消費模式也是會先看價錢，這次事件對她來說是重要提醒，讓她們可以認真檢討也更嚴格要求。畢竟台北101，是外國觀光客必訪之地，或許一次服務，就能讓觀光客留下對台灣的第一印象。

















