101煙火今晚登場！信義區Buffet、火鍋訂位爆滿 剩這幾間有少數名額

生活中心／賴俊佑報導

饗賓、漢來旗下Buffet跨年訂位全滿。(圖／饗賓集團提供）

台北101跨年煙火今晚登場！信義區各家人氣Buffet、火鍋店1個月前就開放跨年夜訂位，饗賓集團表示旗下Buffet訂位全滿，漢來旗下全台最難訂的Buffet島語跨年夜全滿，漢來海港仍有空位，馬辣旗下馬辣信義A19店、椒朋友仍有個位數席位，築間火鍋非餐期時段可排隊入場。

信義區跨年湧10萬人 饗賓、漢來旗下Buffet訂位全滿

饗賓集團表示，信義區饗A Joy、饗饗、旭集、饗泰多和饗食天堂跨年餐期訂位全滿，無法現場候位。

廣告 廣告

漢來集團表示，島語全台3家分店12月31日晚餐時段全滿，漢來海港高雄和台北天母已9成滿，其餘分店7至8成滿，可再線上訂位或電話確認。

馬辣火鍋、築間火鍋跨年還有機會入場。(圖／馬辣提供)

信義區築間火鍋、馬辣還有機會入場

築間集團表示，信義區2間築間幸福鍋物、新開幕的中央韓鍋酒舍和位於台北大巨蛋的紫木槿韓餐酒館跨年夜訂位全滿，不過非餐期時間，築間幸福鍋物仍有機會現場排隊進場。

馬辣集團表示，信義區有三家門市延長營業推出跨年場，跨年整體訂位率約90%，帶動業績成長10到20 %；新馬辣信義遠百A13店12月31日訂為全滿，馬辣信義A19店、椒朋友Dream Plaza 因有顧客臨時取消，所以尚有個位數席位，可再線上訂位或電話確認。

更多三立新聞網報導

外送專法衝擊生計？Uber Eats首曝調查結果：8成商家喊討論不足

日賣2千碗、排隊2小時！韓國45年牛腸火鍋來台灣了 明年再開2家

跨年叫外送注意！2大平台「暫停服務至03:00」 管制時間一次看

蔡依林的歌會唱嗎？唱了大巨蛋餐飲有優惠 《大藝術家》特調只賣3天

