101煙火照辦 全台耶誕維安升級

歲末年終，北捷台北車站及中山站商圈19日發生隨機殺人事件，釀4死11傷慘劇。事發後，許多網友呼籲「全台跨年停辦」、「不去跨年」等，引起討論。台北101董事長賈永婕20日表示，「我相信政府的維安能力」；新北市政府21日晚間將舉辦耶誕平安晚會，警局全面強化交通運輸場站及耶誕城等人潮聚集處維安，提高巡邏密度與見警率。

賈永婕說，她現階段最重要的就是實踐她身為101董事長的所有工作，「我會把跨年煙火、光雕精采呈現，一起迎接跨年。」

各縣市政府為防範恐怖攻擊模仿效應，自19日晚間起紛紛加強交通場站安全警戒，甚至提升到最高警戒，北中南多個縣市20、21日耶誕大型活動或演唱會仍照常舉辦，但都提高維安強度，增派警力維護民眾安全，甚至全部荷槍實彈帶警棍，確保活動順利。

基隆市昨晚在國門廣場辦演唱會，市長謝國樑強調「不讓恐懼決定城市節奏」，要求警方加強部署安全維護措施。

新北市正值歡樂耶誕城期間，市民廣場及周邊每日聚集大量人潮，21日晚間將舉辦耶誕平安晚會，警局共增派警力255人次，提高巡邏密度與見警率。

台南市昨晚在永華市政中心西側廣場辦大型耶誕演唱會湧入近萬人，警方投入逾200名警力，其中制服警員首次全數荷槍實彈並攜帶警棍，高樓部署守望人員。

高雄車站遭網路威脅，昨晚還有演唱會，市警局在高雄車站、人潮壅擠處部署234名警力，其中高雄車站有34名全面戒備，同時部署快打部隊，以防事故第一時間有優勢警力支援。