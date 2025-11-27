「101煙火？」自稱台人戲謔宏福苑大火 引港人眾怒：拒再來台

香港宏福苑社區昨（26）日下午發生大火，8棟大樓7棟全面燃燒，引發國際高度關注，一名網友指出，社群平台上有一名自稱旅日的台灣網友，在香港網友的貼文下將大火比喻成「台北101跨年煙火」，甚至留言「你們也有101煙火？」，戲謔字眼引爆香港網友怒火，痛批「台灣人要為自己的言論負責」，更有人表示未來不會再來台旅遊。

原PO 今（27）日凌晨於Threads發文指出，社群平台上有一名自稱旅日的台灣網友，在香港使用者的Threads貼文下留言，以戲謔口吻稱宏福苑大火是香港版「台北101跨年煙火」，引爆香港網友怒氣。

原PO 表示，希望香港民眾不要誤會，挑起紛爭的是個人偏差行為，不代表台灣人立場，他強調台灣媒體已大篇幅報導此事件，多數台灣人十分關心，也為宏福苑大火的受難者祈福，盼傷亡能降至最低。

根據原PO提供的截圖，該名自稱旅日台灣人的網友在香港人的貼文下留言「你們也有101煙火？」爭議留言引發網友強烈反彈。

其中不少香港網友轉發怒批，表示日後不會再來台，痛斥「智障可以！天災人禍面前冷血，拿別人生命開玩笑的都該有報應」、「在非常心痛難過的情況下看到，真的很生氣也很憤怒，台灣人為自己的言論負責」。

貼文曝光後，不少台灣網友在留言處懷疑挑起紛爭者，可能並非台灣人，恐惡意在製造對立，「我相信所有台灣人都會關注香港火災，也會為傷者祈福」、「不要丟台灣人的臉，人家失火還講這種話」、「香港的朋友們加油」、「會講這種話的通常不是正常人」、「跟香港朋友抱歉」、「非常要不得」。

