101爆歧視消費 賈永婕親查...她喊：以後能開心逛了

賈永婕親查鬼塚虎歧視移工爭議。（圖／翻攝自賈永婕Threads）





台北101購物中心近日傳出一起疑似種族歧視事件，引發社群平台高度熱議。一名網友發文指出，其越南籍移工好友前往鬼塚虎（Onitsuka Tiger）專櫃時，竟遭女店員以不適言詞對待。如今當事人發聲了！

原PO在Threads上以「種族歧視」發文表示，友人7日前往台北101鬼塚虎門市，當時很有禮貌地向店員表示想要看鞋，不料女店員竟以不禮貌的口吻回應「那很貴」，隨後持續無視友人的詢問，即便友人再次嘗試詢問是否有37號尺寸，女店員也僅回覆「我們沒有37號」。

原PO指出，2026年的台灣還會發生如此離譜的歧視事件，尤其台北101作為國際知名的指標性地標，每日接待大量來自各國的觀光客，竟然發生此事，令人感到不可思議。

貼文一出，台北101董事長賈永婕現身感謝原PO的提醒，並強調，「我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，原PO則回應「謝謝董事長守護台灣門面」，賈永婕更進一步詢問具體日期，並再次向原PO表示感謝。

賈永婕透過社群平台表示，自己過去逛街也曾看過不少服務人員的臉色，但若遇到服務極佳、充滿熱忱的優秀業務，她甚至曾多次將對方「挖角」到自己的婚紗店上班，對她而言，好的業務是寶藏，並提醒，「服務業最基本的就是一視同仁」，強調耐心、笑容、親切語氣、熱忱與同理心缺一不可，她感謝網友願意揭露此事，讓管理方能誠實地面對問題並認真檢討，並承諾，「有任何問題，都可以寫到我們的客服信箱，我們一定會認真處理」。

友人代轉達謝意：以後能開心購物了

對此，友人留言表示，「謝謝董事長滿滿正能量的回覆，已轉達事主移工妹妹101的董事長有正視這個狀況，以後可以開心在101購物了」，賈永婕則回應，「謝謝你的發聲！謝謝支持」。

當事人透過友人留言發聲。（圖／翻攝自賈永婕Threads）

當事人透過友人留言發聲。（圖／翻攝自賈永婕Threads）



