101爆歧視！移工看鞋遭回「那很貴」賈永婕發聲了

娛樂中心／饒婉馨報導

台北101近日驚傳歧視爭議，有網友在網路上爆料，一名相識的越南移工在館內精品店看鞋時，遭到店員用不禮貌口氣回覆「那很貴」，引發網友熱議。由於這類事件影響到101形象，因此董事長賈永婕在11日深夜緊急親自回覆該貼文，並強調「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。





台北101被控歧視！越南移工看鞋遭回「那很貴」賈永婕親回表態了

網友發出事件經過，意外引來董事長賈永婕親自回覆。（圖／翻攝自 Threads @emilyliu0920）

網友在Threads上發文表示，自己認識的越南移工妹妹去101逛街看鞋，想請店員拿某雙鞋子給她看，不料卻遭到對方超級沒禮貌態度冷回「那很貴」，後面接連被店員無視，然而原PO朋友後來直接詢問「想看37號可以嗎？」，店員卻直言「我們沒有37號」。原PO聽完朋友敘述後，覺得不可思議，並進一步指出「2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎？」。貼文截至出稿時間已有75萬次瀏覽數、2.1萬人按讚。

廣告 廣告

台北101被控歧視！越南移工看鞋遭回「那很貴」賈永婕親回表態了

許多網友大讚賈永婕處理態度，原PO也表示「謝謝董事長守護台灣門面」。（圖／翻攝自 Threads ＠janet_chia_、@emilyliu0920）

貼文曝光後，立刻湧入大量網友留言「101這個店員很糟糕」、「打工的把自己當老闆真的很好笑」、「不能客訴嗎，賈永婕會管這種事嗎」；沒想到，101董事長賈永婕海巡到這篇貼文後，親自在底下留言「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」，也讓網友陸續認同此處理方式；迄今為止，該留言已累積2.3萬讚、45萬次瀏覽，而原PO也表示「謝謝董事長守護台灣門面」，賈永婕為了還原事件細節再次詢問原PO，「請問一下妹妹來的日期是哪一天呢？」。有網友對此笑稱「101員工教育訓練第一條：賈董會在脆上海巡」，賈永婕也幽默回應「是不是很認真」。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：台北101被控歧視！越南移工看鞋遭回「那很貴」賈永婕親回表態了

更多民視新聞報導

呂文婉怕「被未來女婿討厭」！愛女秒回13字暖哭她

律師PO「離婚500元」招牌！他揭1方法喊：試試看

林妍霏諷李多慧、嗆李珠珢廣告「X小」！富邦育樂回應了

