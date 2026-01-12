101爆歧視！越南移工看鞋竟被冷回「那很貴」 賈永婕深夜發聲這樣說

101爆歧視，賈永婕深夜發聲。（本刊資料照）

台北101竟爆歧視，一名網友指出，自己認識的越南移工妹妹，到101內的運動時尚品牌「鬼塚虎」（Onitsuka Tiger）專櫃想看鞋，竟遭店員無視還被回「那很貴」。對此，101董座賈永婕也在昨（11）日深夜親發聲，「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。

一名網友發文說，自己認識的越南移工妹妹很難過的告訴我他去101的鬼塚虎專櫃很有禮貌的詢問想要看鞋子，女店員用超級不禮貌的口氣說「那很貴」，然後就一直無視她。

該名網友指出，越南移工後來又再問店員一次說想看37號可以嗎？店員直接回「我們沒有37號」，聽完這些敘述，自己真的覺得不可思議，「2026還有這種歧視事件真的好丟臉，101不是每天都是外國遊客嗎」？

該貼文一出引來許多民眾導論，「跟越南妹妹說明一下，不是她的口音或外國人身分問題。101的所有專櫃人員，90%都是勢利眼」「打工的把自己當老闆真的很好笑」。而賈永婕則親自留言回應，「謝謝你，我來了解一下，不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要」。

